Corinthians estreia hoje na Sul-Americana

O Corinthians estreia hoje na Copa Sul-Americana contra o Racing, às 21h30, no Estádio Centenário, em Montevidéu. Para esta edição, o Timão é apontado como um dos favoritos ao título junto com Internacional, Athletico-PR, Boca Juniors e Racing.

Será a nona participação do Timão no torneio. O mais longe que o clube da Capital chegou na competição foi na semifinal de 2019, quando foi eliminado pelo Independiente del Valle, do Equador. A Sul-Americana é o trófeu que ainda falta na galeria do clube alvinegro. O Timão está no Grupo F ao lado de Argentino Juniors, Racing-URU e Nacional-PAR

Ontem, antes de viajar para o Uruguai, o elenco encerrou a preparação para a partida no CT Joaquim Grava. Para a estreia, o técnico António Oliveira não poderá contar com Igor Coronado, com dengue, e Maycon, lesionado. Breno Bidon deve ser o substituto. A boa notícia é que Diego Palacios e Fausto Vera já estão em fase de transição e treinam com bola.

Será o terceiro confronto da história Corinthians e Racing de Montevidéu. Na Libertadores de 2010, os times cairam na mesma chave e o Timão levou a melhor nos dois confrontos. Uma curiosidade é que essa edição da Libertadores foi a última competição internacional disputada pelos uruguaios.

MOSCARDO

Negociado com o PSG por 20 milhões de euros (R$ 100 milhões), o meia Gabriel Moscardo não foi inscrito na Sul-Americana. O atleta, que se apresenta em junho ao clube francês, não deve fazer partes dos planos de António Oliveira.