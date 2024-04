Braskem reinicia programa que troca plástico por kits de higiene

A Braskem deu início ontem a mais uma edição do Plastitroque, programa de incentivo à economia circulasr, pelo qual as pessoas do entorno do Polo Petroquímico podem trocar produtos feitos de plástico por kits de higiene e limpeza. O material arrecadado é destinbado a cooperativas de reciclagem.

Ontem o posto de troca foi montado no Parque São Rafael, Zona Leste da Capitral. No sábado, o atendimento será na Praça Adélia Moreira, no Jardim Silvia Maria, em Mauá.

Criada em 2019 no Brasil, a iniciativa já arrecadou quase 100 toneladas de resíduos plásticos. NO ano passado foram 53 toneladas de resíduos plásticos, convertidos em mais de 5.200 kits de alimentação, mais de 4.300 kits de limpeza e mais de 3.000 kits de higiene.

“Estamos muito felizes em tornar o Plastitroque uma ação de longo prazo para o Grande ABC e São Paulo. Por meio de iniciativas como essa, fomentamos a cadeia da reciclagem, mostrando que todos nós somos responsáveis pela destinação correta dos resíduos e ajudando na geração de renda de milhares de pessoas que trabalham com reciclagem”, destaca Alexandra Calixto Gioso, gerente de Relações Institucionais da Braskem Sudeste.