Diretoria do Sintetra é empossada com mandato até 2029

A diretoria Sintetra (Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Transportes Rodoviários e Anexos do Grande ABC), comandada pelo presidente Leandro Mendes, tomou posse ontem à noite, com a realização de grande festa no Clube Atlético Aramaçan, em Santo André. O mandato é de cinco anos, se encerrando em 2029.

A solenidade contou com a participação do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho (PT), do deputado federal Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho (PT), e do deputado estadual Teonilio Barba (PT).

A eleição para o Sintetra ocorreu em agosto do ano passado e foi vencida pelo grupo comandado por Mendes, que recebeu 97% dos 3.085 votos válidos.

Mendes estava à frente do Sintetra desde que seu pai, Francisco Mendes, o Chicão, deixou o posto para disputar, e ganhar, a Prefeitura de Sandovalina, no Interior do Estado, em 2020. Chicão morreu de infarto em setembro de 2022.

“Eu dedico essa vitória ao meu pai. É a minha primeira posse como presidente, porque eu estava à frente do Sintetra como presidente interino”, afirmou Leandro, lembrando que Chicão foi eleito presidente pela primeira vez em 1982.

Entre as metas de Leandro para os próximos cinco anos estão o estabelecimento de um piso único para a categoria nas sete cidades, a obtenção de PLR (Participação nos Lucros e Resultados) sem a fixação de metas e com valores definidos de acordo com a função, a conquista de um piso salarial para os trabalhadores da área de manutenção – que hoje estão fora da convenção – e ainda a ampliação do convênio médico para pelo menos um dependente.

A posse de ontem à noite marcou uma série de mudanças no primeiro escalão do Sintetra. Na comparação com o mandato anterior, foram trocados 14 dos 35 diretores do sindicato.

APRESENTAÇÕES

A festa de posse da diretoria contou com as apresentações do grupo de pagode do Misso, que é um funcionário do transporte público de Santo André, além da dupla sertaneja Marcos Paulo & Marcelo, que tem como missão dar continuidade ao legado de Milionário e José Rico.