Famílias tradicionais engrossam apoio eleitoral a pré-candidatura de Palacio

Em meio às movimentações políticas, a pré-candidatura de Fabio Palacio (Podemos) a prefeito de São Caetano ganhou dois reforços. Os apoiadores têm ligações com a política da cidade e carregam sobrenomes tradicionais.

Entre os que se juntaram ao projeto estão o comerciante Caio Bottura, filho de Paulo Bottura, vereador por quatro mandados e três vezes presidente da Câmara. “Meu pai sempre foi um cara de grupo e já abriu pelo grupo. Quando perdeu a eleição em 2016 foi jogado de lado”, disparou se queixando da relação pessoal e política com o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB). “Ele não é acessível. Com o Auricchio não tem diálogo”. Caio está sem partido, mas deve se filiar ao Solidariedade.

O outro apoio a Palacio é do ex-vereador Adauto Reggiani, que assinou ontem a ficha de filiação no Podemos. Regiani também não poupou críticas ao chefe do Executivo. “Ele (Auricchio) preza pela quantidade e não pela qualidade”, destacou ao analisar que o governo municipal entrega muitas obras, mas não oferece serviços de qualidade, como na área da saúde, por exemplo. “Faltam especialistas na rede. No pronto-socorro pacientes reclamam da demora de, no mínimo, quatro horas para atendimento em triagem”, apontou.

Caio Bottura e Adauto Reggiani acompanharam Fabio Palacio em visita à sede do Diário ontem à tarde. “É a união da experiência, de quem ajudou e ainda ajuda a construir essa cidade com a juventude que olha para o futuro e diz como devemos pensar São Caetano para as próximas gerações”, celebrou Palacio.

Em consonância, o trio aposta que os principais gargalos da cidade são, por grau de importância, a saúde e a mobilidade urbana.

Adauto, que tem um escritório de contabilidade nos arredores do Visconde de Inahúma e Caio, com seu restaurante na Avenida Goiás, aproveitaram a ocasião para replicarem queixas de clientes sobre a redução de vagas na Zona Azul, bem como a falta de rotatividade, criticando justamente o sistema, que não consideram eficiente.