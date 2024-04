Podemos se afasta de Morando e se alia a Marcelo Lima

O Podemos declarou ontem apoio à pré-candidatura a prefeito de Marcelo Lima (PSB), ex-vice e ex-deputado federal. Com isso, o partido se afasta da órbita do atual chefe do Executivo de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), a quem dava sustentação. É a primeira agremiação a anunciar oficialmente que se aliará ao grupo do pessebista na campanha.

“Nós nos decidimos pela pré-candidatura do Marcelo por causa dos ótimos serviços que ele prestou como vice-prefeito e como secretário de Obras. Foram oito anos de bons trabalhos em defesa de São Bernardo”, declarou ao Diário o vereador José Aurélio Barcelar de Paula, que deixou o PSDB para assumir a presidência do Podemos na cidade.

Aurélio, como é conhecido, insinuou que Morando comete erro ao não escolher Marcelo Lima, que foi seu vice nas duas últimas eleições, em 2016 e 2020, para a sucessão, “É preciso valorizar quem sempre esteve do lado da gente”, disse o vereador, que desde o início do mandato integrou a bancada governista na Câmara de São Bernardo.

Aurélio é o segundo aliado de Morando na Câmara a declarar suporte à futura campanha a prefeito do ex-vice em 24 horas. No domingo, o líder do governo no Legislativo, Ivan Silva (Progressistas) foi o primeiro: “Meu pré-candidato é o Marcelo Lima”, declarou ao Diário.

Morando reluta em anunciar o nome do político que vai apoiar na sucessão de outubro. Por já estar em segundo mandato, o tucano está proibido pela legislação de concorrer a uma segunda reeleição consecutiva. Na quarta-feira, o prefeito afirmou que “em breve” fará a sua escolha.

Inicialmente, o tucano estudava três hipóteses: Marcelo; Danilo Lima, presidente da Câmara; e Alex Manente (Cidadania), deputado federal. Nos últimos dias, entretanto, passou a circular a informação de que o prefeito vai indicar a comerciante Flávia Morando, que é sua sobrinha, para a disputa – a parente estaria se filiando ao Republicanos.

Marcelo pediu a Morando endosso à sua pré-candidatura, mas o prefeito ainda não respondeu. O prefeito reconsiderou a hipótese de apoiar seu ex-vice depois que o pessebista teve o mandato de deputado federal cassado por infidelidade partidária, em 2023.