GWM lança Tank 300 no México

A GWM acaba de lançar o Tank 300 no México, um SUV que visa atender às necessidades dos consumidores que buscam a combinação entre desempenho off-road e luxo. O modelo é um HEV (Hybrid Electric Vehicle, ou veículo elétrico híbrido), equipado com um motor 2.0 turbo combinado a um motor elétrico, que produzem uma potência de 341 cv e torque de 64,7 kgfm, fazendo de 0 a 100 km/h em 8,1 segundos.

O interior do carro combina com o seu exterior robusto. O cockpit inteligente oferece uma experiência sensorial totalmente envolvente, com materiais de toque suave e recursos de alta tecnologia, que garantem conforto e segurança. O Tank 300 alcança a classificação máxima de segurança de cinco estrelas da ANCAP, superando inclusive alguns produtos de marcas premium.

Outras características do veículo são: tração 4x4 com reduzida, câmbio automático de nove marchas, capacidade de atravessar terrenos alagados de até 70 cm de profundidade, bloqueio de diferencial traseiro e dianteiro e capacidade de reboque de 750 kg.

Suas dimensões são de 4,76 metros de comprimento, 1,93 metro de largura e 1,90 metro de altura, com 2,75 metros de entre-eixos.

O Tank 300 já vendeu cerca de 280 mil unidades comercializadas no mundo. A GWM chegou ao País em setembro do ano passado, e, assim como no Brasil, oferecia aos clientes os modelos Haval e Ora.

“O lançamento do Tank 300 no México é um marco importante para a GWM, não apenas pela expansão da presença global da marca, mas também devido ao nosso compromisso com a inovação e a sustentabilidade. Este veículo não apenas redefine as expectativas em relação aos produtos off-road, mas também personifica o nosso propósito: fornecer produtos de alta qualidade que atendam às necessidades dos nossos clientes e, ao mesmo tempo, contribuam para um futuro mais verde”, disse Pedro Albarán, vice-presidente e gerente geral da GWM México.

Ainda não há definições sobre a venda do SUV no Brasil.