Estaduais começaram a ser decididos neste fim de semana

A exemplo do Paulistão, outros campeonatos estaduais do País começaram a ser decididos neste fim de semana, todos realizando a partida de ida das finais.

No Campeonato Baiano, o Vitória venceu o Bahia por 3 a 2 no Barradão e agora só precisa de um empate na Fonte Nova para ficar com o título. O campeão brasileiro da Série B do ano passado estava perdendo por 2 a 0 e buscou a virada. O gol da vitória saiu aos 53 minutos do segundo tempo. Em Goiás, o Atlético Goianiense venceu o Vila Nova por 2 a 0 e encaminhou a conquista. Já em Santa Catarina, o Criciúma superou o Brusque por 1 a 0 e se aproxima do bicampeonato. E no Paraná, o Athletico fez 1 a 0 no Maringá.

No sábado, o Flamengo bateu o Nova Iguaçu por 3 a 0 e praticamente selou a conquista do Campeonato Carioca. Já em Minas, Atlético e Cruzeiro ficaram no 2 a 2 e a partida de volta promete ser emocionante no próximo fim de semana. No Gauchão, Juventude e Grêmio não saíram do zero em Caxias do Sul e a decisão está aberta. Por fim, Fortaleza e Ceará ficaram no 0 a 0 e terão que jogar tudo no jogo de volta para conquistar o Cearense 2024.