Hugo Calderano é vice no mundial de Tênis de Mesa

O mesatenista Hugo Calderano, de São Caetano, fez bonito no WTT Champions 2024, que foi disputado durante a semana em Incheon, na Coreia do Sul. O brasileiro ficou com a segunda colocação, após perder na final para o terceiro no ranking mundial, o chinês Liang Jingkun por 4 sets a 1. Calderano é o oitavo do ranking mundial.

Para chegar até a decisão, Calderano superou o japonês Shunsuke Togami, os franceses Felix e Alexis Lebrun e o chinês Fan Zhendong. Na final, foi envolvido pelo adversário, não conseguiu encaixar contra-golpes e foi superado.

Essa foi a primeira vez que o brasileiro disputou a final de um WTT Champions, competição que reúne os 32 melhores atletas do ranking mundial. Calderano já está classificado para os Jogos de Paris e é uma das grandes esperanças de medalhas para o Brasil.

GINÁSTICA

Jade Barbosa conquistou ontem a medalha de ouro na etapa de Antalya da Copa do Mundo de Ginástica Artística, se apresentando com música de Britney Spears. Rebeca Andrade, nas barras assimétricas, e Flavia Saraiva na trave, conquistaram a prata.