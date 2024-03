Tímido, Bastian Balthasar Bux adora ler, pois encontra nos livros uma forma de escape para a tristeza que está sentindo. Com a morte de sua mãe, recebe um livro de presente e fica fascinado por ele. O menino então mergulha em Fantasia tentando se afastar do mundo real. Mas esse reino fantástico que ele descobre está ameaçado pelo Nada, que se propaga cada vez mais de maneira assustadora. Mergulhado no livro, Bastian recebe o chamado das personagens da obra para salvar Fantasia.

Nesse universo, a Imperatriz Criança, que adoece de forma misteriosa, só pode ser curada se receber um novo nome a ser dado por uma criança humana. Bastian se enche de coragem e juntamente com o jovem herói Atreiú e o dragão da sorte Fuchur atende ao chamado de Fantasia. O garoto se entrega a uma viagem na qual cada minuto importa. Seria Bastian a criança capaz de libertar o reino de Fantasia?

Esse é o enredo A História Sem Fim, do escritor Michael Ende, cuja versão teatral estreia hoje, às 15h, no Teatro Sesi-SP (Avenida Paulista 1.313). O espetáculo é dirigido por Carla Candiotto e tem entrada gratuita, mas os ingressos precisam ser reservados pelo aplicativo Meu Sesi. A peça ficará em cartaz até 30 de junho com apresentações às quintas e sextas-feiras, às 11h, e sábados e domingos, às 15h.

Dragões mágicos, unicórnios e muitos outros bichos encantados vão desfilar pelo palco durante o espetáculo, que tem duração de 1h15. Aliás, um dos desafios da diretora foi como condensar as mais de 500 páginas do livro de Michael Ende neste espaço de tempo.

“Por tratar de questões universais, de ser um livro que fala com sua alma, como se relacionar com o mundo e autoestima, é grande o desafio de comunicar seu conteúdo para o universo de uma criança. Esse é um livro que cada pessoa que lê, interpreta de uma forma diferente pois coloca sua história nele, e como todos somos diferentes a história não tem fim”, afirma Carla Candiotto.

A peça mostra que existem dois universos – fantasia e realidade – e que um não vive sem o outro. “Um dos mundos fica doente quando o outro não existe ou não tem espaço para existir”, aponta Carla, comentando não ser possível viver só na fantasia ou só na realidade. “Os dois são necessários”, destaca.

No elenco de A História Sem Fim estão Camila Cohen, Carol Badra, Eric de Oliveira, Ernani Sanches, Thiago Amaral e Victor Mendes.