Avião bimotor que seguia de Jundiaí para São Paulo cai na Serra do Japi

Um avião bimotor, que seguia de Jundiaí para a cidade São Paulo na noite da última quinta-feira, 28, caiu na Serra do Japi. A aeronave teria feito um último contato, via rádio, por volta das 23h, quando sobrevoava a região.

Destroços de uma aeronave foram localizados pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar, por volta das 17h40 desta sexta-feira, 29, mas não foram confirmados se as peças encontradas são do mesmo bimotor desaparecido. Também não há ainda a informação do estado de saúde do piloto, único tripulante do avião.

O bimotor decolou do aeroporto de Jundiaí com previsão para aterrissar no Campo de Marte, zona norte da capital, conforme a Defesa Civil. Porém, por não conseguir pousar a nave, o piloto teria decidido retornar ao ponto de partida.

O motivo para a manobra não foi informado e, ainda segundo o órgão, não havia chuva significativa na região serrana de Jundiaí no momento em que o piloto fez o último contato.

O Corpo de Bombeiros recebeu um chamado para queda de uma aeronave, na Serra do Japi, por volta das 15h desta sexta-feira, e deslocou equipes ao local. O helicóptero Águia 10, da Polícia Militar, e a Força Aérea Brasileira apoiaram as buscas.

Conforme o Supervisor do Centro de Operações Aeroportuária, a aeronave desaparecida é um bimotor de modelo PA-34-220T e prefixo PT-WLP.

No Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), consta que o avião não tinha permissão para tráfego aéreo, mas a situação de aeronavegabilidade é considerada normal.

A aeronave pertence à empresa HKTC do Brasil S.A, do setor de importação e exportação. Em nota, a empresa diz que "infelizmente houve um incidente com uma aeronave de sua propriedade", e que está acompanhando as buscas e prestados as informações necessárias para as autoridades competentes.

No mesmo comunicado a HKTC confirma que o piloto, descrito como "experiente", era o único tripulante do avião e que fazia o traslado da aeronave. "Neste momento, a empresa aguarda apuração dos fatos e se manifestará novamente assim que as investigações encerrarem", diz a nota.

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV) foram acionados nesta sexta para realizar "a ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PT-WLP, na região da Serra do Japi, em Jundiaí (SP)".

"O avião estava desaparecido desde a quinta-feira (28/03) e foi encontrado nesta sexta-feira", diz a nota da FAB, que vai investigar as causas do acidente.

"A conclusão da investigação terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade da ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes".

Para as próximas horas, a previsão meteorológica para área da Serra do Japi é de precipitações isoladas, em decorrência da soma da umidade do oceano com o calor da região, mas sem risco para temporais.

No entanto, a possibilidade de formação de nuvens no final da tarde acabará influenciando visibilidade horizontal, prejudicando voo de pequenas aeronaves, principalmente em regiões mais serranas.