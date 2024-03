Governo cria guia de incentivo a atração de investimentos privados no Interior

O Governo de São Paulo anunciou que vai incentivar e apoiar os municípios paulistas na busca por investimentos privados, como fábricas, centros logísticos, polos de pesquisa e inovação e até unidades de produção de energia. Uma primeira iniciativa nessa direção é disponibilizar a prefeitos, secretários e vereadores um guia criado pela InvestSP, agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado. O documento foi lançado durante a abertura do 66º Congresso Estadual de Municípios paulistas, realizado em Campos do Jordão, e já está disponível no site da InvestSP. O documento explica que qualquer município pode contar com um núcleo de atração de investimentos e orienta sobre como estruturar essa área com foco em temas como marketing, desburocratização, parcerias e definição de metas. Além de destacar a oferta de crédito por entidades como Desenvolve SP e Fapesp como diferenciais do Estado que podem favorecer a atração de investimentos para as cidades paulistas.

O conteúdo do guia

O guia busca, inicialmente, conscientizar sobre a importância do trabalho de atração de investimentos, que têm impacto direto no desenvolvimento econômico e social dos municípios, na geração de emprego e renda e na chegada de novas tecnologias e modelos de gestão. Segundo a divulgação do governo estadual, o objetivo é levar informação para que o gestor local possa desenvolver ações e políticas capazes de aumentar a competitividade dos municípios. “O que vale mesmo para cidades menores, que podem se beneficiar de diversas vantagens oferecidas por São Paulo, como as melhores estradas e algumas das principais universidades do país, como USP, Unesp e Unicamp”, segundo a agência.

Interiorização do desenvolvimento

O Guia, segundo o contexto dado pelo governo do Estado ao programa, está alinhado aos direcionamentos do governador Tarcísio de Freitas de interiorizar o desenvolvimento e levar emprego e renda para todas as regiões do Estado. O documento orienta gestores municipais para que eles possam identificar e explorar vocações e oportunidades de cada cidade, que sejam atrativas para o setor privado. Por exemplo: a oferta de matéria-prima e de mão de obra qualificada, o fácil acesso a grandes rodovias, políticas e regras claras em áreas como tributação e meio ambiente etc. Além de mapear possíveis pontos fracos que precisam ser melhorados para não afastar os investidores.

Prioridades em destaque

O guia também indica pontos que são prioritários no processo de tomada de decisão das empresas, como: disponibilidade de água e energia elétrica, infraestrutura de comunicação e conectividade, cobertura de saneamento básico e zoneamento urbano, que garante segurança jurídica para a empresa e o desenvolvimento sustentável da região.

Frase

“Queremos compartilhar nosso conhecimento para que o gestor local, que é quem mais conhece a cidade, também possa ter suas próprias ações. O objetivo é contribuir para que o setor privado e os municípios sejam parceiros estratégicos do Estado na promoção do desenvolvimento econômico”, diz o presidente da InvestSP, Rui Gomes.

Feliz Páscoa

A Páscoa deste ano promete ser melhor do que a do ano passado para os pequenos negócios. Segundo pesquisa do Sebrae-SP, o consumidor desembolsaria R$ 248, em média, com compras, o que representa um aumento real nos gastos de 22,1%. Cerca de 187 mil micro e pequenas empresas e Microempreendedores Individuais (MEIs) devem se beneficiar com o movimento no comércio no Estado.

Feliz Páscoa (2)

Mais da metade das cidades do estado de São Paulo planejaram algum tipo de celebração especial na Páscoa, segundo pesquisa do Centro de Inteligência da Economia do Turismo, ligado à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP). A expectativa é de que em todo o território paulista, os festejos e as encenações promovidas pelos municípios deveriam atrair 2,1 milhões de turistas, e a movimentação estimada é de cerca de R$ 3,2 bilhões para o feriado este ano.

Castilho: sustentabilidade

Uma única usina solar, no interior paulista, promete evitar a emissão de até 235 mil toneladas de CO2 por ano na atmosfera. Fruto de investimento de cerca de R$ 900 milhões da Comerc Energia, em Castilho, cidade com 20 mil habitantes na divisa entre São Paulo e Mato Grosso do Sul, a unidade, que entrou em operação em janeiro do ano passado, conta com cerca de meio milhão de painéis solares, distribuídos por uma área equivalente a 600 campos de futebol. A capacidade instalada, de 270 MWp, é suficiente para abastecer com energia limpa uma cidade de 700 mil habitantes, como Sorocaba, por exemplo.

Energia solar remota

Consumidores de mais de 227 municípios do Estado de São Paulo ganharam um serviço de assinatura de energia solar. A usina fotovoltaica no município de Américo de Campos, no noroeste paulista, foi inaugurada para atender de forma remota pequenas e médias empresas localizadas em toda a área de concessão da distribuidora Elektro.

Bombando

O Estado de São Paulo detém o título de principal exportador agrícola do País, respondendo por mais de 17% dos embarques da balança comercial do agronegócio. Em 2023, as exportações paulistas do setor, que foram recordes, somaram US$ 28,39 bilhões, segundo levantamento do Instituto de Economia Agrícola (IEA-APTA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA).

