Após ser substituído por Camilla em evento tradicional de páscoa, Rei Charles volta aos compromissos reais no Palácio de Buckingham

De volta! Em meio ao tratamento contra um câncer, Rei Charles III voltou as atividades privadas nesta sexta-feira, dia 29, no Palácio de Buckingham. O rei, de 75 anos, foi fotografado cumprimentando os embaixadores. Vale lembrar que anteriormente, a Rainha Camilla substitui o monarca em cerimônia tradicional de Páscoa.

O ato, no entanto, foi considerado o evento real mais significativo que o Charles perdeu desde que foi diagnosticado com câncer. Segundo a revista People, a Rainha fez história com a aparição, tornando-se a primeira consorte a liderar a antiga tradição.

O monarca, cujo diagnóstico de câncer foi revelado publicamente em 5 de fevereiro, perdeu o Royal Maundy Service, que acontece todos os anos na quinta-feira antes da Páscoa.