Jardim Alzira Franco recebe projeto Em Toda a Cidade no domingo

O Jardim Alzira Franco, em Santo André, recebe neste domingo (31) a primeira edição deste ano do projeto Em Toda a Cidade, com música, cultura, lazer e gastronomia. O evento será especial em comemoração aos 50 anos do hip hop.

A ação acontecerá na Quadra do Arpea (Rua Uberaba, 145), das 12h às 20h, e contará com a presença de artistas como MC Esquilo, que apresentará todo o evento, Dj Bola8, Dj Rl, Kalyn, A286, Aliados da Sul, Demenos Crime e Ndee Naldinho. Será uma oportunidade para os moradores do bairro e de toda a cidade se reunirem, se divertirem e celebrarem juntos a cultura urbana do hip hop, além de curtir as tendas gastronômicas, beer trucks e atividades para as crianças.

O objetivo principal do evento é descentralizar as atividades de lazer e entretenimento, levando atrações e diversão para todas as comunidades e bairros da cidade. A entrada é gratuita e o projeto acontece a cada dois meses, sempre em locais diferentes.

Confira a programação:



Domingo - 31/3

12h - Dj Rl

14h30 - Kalyn

15h - Dj Bola8

16h40 - A286

17h20 - Aliados da Sul

18h - Demenos Crime

19h - Ndee Naldinho