Funk em álbum de Beyoncé: DJ o Mandrake diz que não foi procurado, mas está 'achando incrível'

Cowboy Carter, novo álbum da Beyoncé, foi lançado nesta sexta-feira, 29. Já no dia anterior, com a publicação do disco em outros países, fãs descobriram um sample de funk brasileiro na faixa Spaghettii.

Em publicação feita na quinta-feira, o DJ O Mandrake, de Santo Cristo dos Milagres (RJ), declarou que o sample vem de uma música sua, intitulada Aquecimento das Danadas, com o MC Xaropinho. "Honra participar do disco", escreveu Mandrake.

No meio musical, sample é a reutilização de um trecho de uma música, já gravada, em outra gravação. Como a prática envolve o trabalho de terceiros, é necessário solicitar autorização para os responsáveis pela faixa sampleada (reutilizada).

Mas a participação foi tão surpreendente para ele quanto para o resto do público. Em entrevista ao Estadão, o produtor contou que acordou com a notícia e não teve contato prévio da equipe de Beyoncé. Ou seja, ele não chegou a autorizar o uso da música, nem mesmo após publicar sobre o assunto.

"Até agora, nada", contou. Mas ele está feliz com o ocorrido. "Tá sendo formidável. O meu bairro, a minha comunidade toda está me parabenizando."

Como surgiu Aquecimento das Danadas

Com mais de 37 anos de carreira, Mandrake conta que a música circula no Rio de Janeiro há pelo menos 15 anos.

"Nasceu em uma garagem, depois de uma briga com um MC. Eu era empresário dele. Ele me disse que eu não iria mais fazer sucesso se eu não colocasse a voz dele. Mas ele esqueceu que quem fez o sucesso dele fui eu", contou. "Na mesma hora, fui para a minha casa, na garagem, e comecei a criar no sampler".

Segundo ele, a cada vez que a música era ouvida, as pessoas davam um "apelido diferente". "O povo batiza da forma que eles acham. Esse aquecimento tem vários nomes: Aquecimento da Mineira, Aquecimento da Rocinha, Aquecimento Vem Vem... Mas sempre foi Aquecimento das Danadas".

No YouTube, a música foi publicada por outra pessoa, sob o nome Aquecimento Vem Vem Vai Vai, há 12 anos. Em seu perfil de artista no Spotify, a faixa consta desde 2020.

"O mundo do funk todo sabe que esse som é de minha produção?, contou. Ele alega que o "sistema era lento", mas muito antes da música constar na internet, já estava "nas ruas". "E está até 2024 com força total em todas as comunidades do Rio de Janeiro", completa.

Próximos passos

Até a publicação desta matéria, o nome do DJ não consta nos créditos de Cowboy Carter. Mas segundo Mandrake, uma reunião com a Sony Music, gravadora de Beyoncé, deve acontecer ainda nesta sexta-feira, 29. "Já soube aqui por alto que tudo da Beyoncé é feito da melhor forma", disse, após conversar com artistas da gravadora.

Mas ele já está feliz com tudo que vem acontecendo - e chegou a alterar sua foto de perfil no WhatsApp para a capa do álbum.

"O marido da Alicia Keys o produtor Swizz Beatz já entrou em contato querendo fazer produções", conta. "Estou achando incrível".