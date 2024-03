Ex-esposa de 50 Cent compartilha denúncia de agressão e abuso do cantor

Polêmica no ar... Na última quinta-feira, dia 28, Daphne Joy, ex-esposa de 50 Cent, compartilhou uma carta aberta em que faz a denúncia de ter sofrido agressões e abusos por parte do rapper. A situação aconteceu após o músico fazer piadas sobre o caso do produtor Diddy, também envolvido em acusações de exploração sexual.

Começando o texto em que critica diretamente 50 Cent e expõe o que teria sofrido, Daphne escreve o nome inteiro do ex-marido: Curtis James Jackson. Em seguida continua com o desabafo:

Tudo é uma piada para você até que nossa segurança seja comprometida, o que está acontecendo agora. Você está causando verdadeiros estragos, frenesi e caos na vida das pessoas. Mudamo-nos para Nova York para lhe dar a oportunidade de ser pai de seu filho, e você o viu dez vezes nos dois anos em que moramos a 1,6km de você. Estou cansada de defender e proteger uma imagem para nosso filho que você nunca conquistou.

Na continuação da publicação, a mãe de Sire, de 12 anos de idade, contou que não precisa mais aguentar as opressões e agressões do rapper:

Vamos colocar o foco real em suas verdadeiras ações malignas de me estuprar e abusar fisicamente de mim. Você não é mais meu opressor, e meu Deus cuidará de você a partir de agora. Você prejudicou permanentemente a última esperança que eu tinha de você como pai para preservar nossa família com essas últimas e falsas alegações feitas contra mim. Você partiu nossos corações pela última vez.

Esta não é a primeira vez que Joy entra com um processo contra 50 Cent por agressão. Em 2013, ela o acusou de ter dado um chute em seu estômago e destruir sua propriedade, na época o rapper se declarou culpado de vandalismo e fechou um acordo.