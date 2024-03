Erika Januza é confirmada como rainha de bateria da Unidos da Viradouro em 2025 e comemora: Sempre foi um sonho

Confirmadíssima! Após dar um verdadeiro show à frente da bateria da Unidos da Viradouro no Carnaval deste ano, Erika Januza segue firme e forte com o seu reinado. A escola de samba do Rio de Janeiro confirmou através das redes sociais que a atriz está confirmada como Rainha de Bateria em 2025.

A rainha da Furacão! Erika Januza segue brilhando à frente da bateria da Viradouro no Carnaval 2025! Um reinado campeão na Sapucaí!, dizia o comunicado.

Animada com a renovação, Erika comemorou muito e não escondeu o amor que sente pela escola:

- Sou muito apaixonada por Carnaval, uma mineira apaixonada por Carnaval desde que me entendo por gente. Acho que é um amor de outras vidas. E eu tive e tenho a grande chance de estar há quatro anos à frente da Furacão, no coração da Viradouro. Sempre foi um sonho, que nunca imaginei que pudesse realizar. Amo estar ali! Nunca desista dos seus sonhos.

Vale lembrar que a atriz assumiu o posto em 2021, e desfilou pela primeira vez como rainha em 2022.