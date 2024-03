Pitel vence Prova do Líder no 'BBB 24' e coloca Beatriz e Matteus como alvos no Paredão

A nova líder do Big Brother Brasil 24 é Pitel, que venceu a prova com inteligência e bons palpites. Além da posição privilegiada na casa, a líder também garantiu um carro. O programa entra a partir dessa sexta-feira, 29, no "Modo Turbo", segundo a produção do reality. Com isso, a estreante na liderança já teve duas missões no seu primeiro momento: definir o VIP e indicar quem estará na sua "mira" para o Paredão.

Os pré-indicados foram Beatriz e Matteus.

Com a nova dinâmica acelerada, três participantes serão eliminados por semana até o final do programa. Sendo o próximo Paredão já nesta sexta e eliminação no domingo, 31. Logo em seguida, uma prova do líder com formação de novo paredão.

Veja como foi a disputa pela 15ª liderança

Com cada participante em uma cabine, a prova exigiu que os brothers acumulassem pontos por meio de um quiz de verdadeiro ou falso. Os três primeiros jogadores a marcarem sete pontos avançaram para a fase seguinte, até os participantes se reduzirem a três que avançaram para a fase final. A final contou com Beatriz, Matteus e Pitel, os melhores pontuadores do game. Na etapa final, o participante a marcar três pontos garantiria a vitória, o prêmio dessa vez foi de Pitel, que foi a primeira a marcar a pontuação.

Quem foi escolhido para o Vip de Pitel?

Com um Vip reduzido, conforme o programa vai se encaminhando para suas últimas semanas, os escolhidos para compor o grupo foram Fernanda e Lucas.