Zverev evita nova surpresa, bate Marozsan e está na semi do Masters 1000 de Miami

Com mais uma grande atuação, assim como ocorreu nas oitavas de final, o alemão Alexander Zverev garantiu nesta quinta-feira a classificação para a semifinal do Masters 1000 de Miami ao superar a surpresa húngara, Fabian Marozsan, por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/5, em 1h39min de partida.

Zverev, número 5 do ranking da ATP, acabou com um retrospecto impressionante do húngaro, que vinha de vitórias sobre dois atletas top-10 no torneio. Marozsan (57º) havia vencido o dinamarquês Holger Rune (7º) e o australiano Alex De Minaur (10º).

Contra os dez primeiros colocados do ranking, o húngaro conheceu apenas a segunda derrota em seis confrontos. A primeira foi diante de Carlos Alcaraz, em Indian Wells, a quem já venceu em Roma no ano passado. O norueguês Cásper Ruud também foi uma das vítimas em 2023.

Agora, Zverev aguarda o vencedor do duelo entre o espanhol e o búlgaro Grigor Dimitrov para conhecer seu adversário na semifinal. Do outro lado da chave, estão Daniil Medvedev e Jannik Sinner. Em 2018, o alemão foi vice-campeão, perdendo para o americano John Isner.

O alemão foi firme no primeiro set e não deu a menor chance para a sensação húngara, que teve um excelente aproveitamento no saque na partida, com oito aces, dois a mais do que seu adversário. No entanto, Zverev provocou duas quebras e largou na frente por 6/3.

O segundo foi disputado ponto por ponto. A única quebra ocorreu no game derradeiro. Marozsan teve duas oportunidades de levar o set para o tie-break, mas acabou desperdiçando as chances, diferente do rival, que foi cirúrgico para confirmar a vitória e a vaga na semifinal.