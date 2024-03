Bolsas da Europa fecham em alta contida pré-feriado e Frankfurt estica recordes; Casino derrete

As principais bolsas europeias fecharam com ganhos, ainda que limitados, nesta quinta-feira, 28, após acumularem alta no trimestre diante de sinais de desaceleração da inflação e crescente expectativa de que o alívio monetário está a caminho na região. O pregão foi o último antes do feriado prolongado de Páscoa. O DAX, principal índice referencial de Frankfurt, continuou ascendendo a novas máximas históricas, sem que os investidores se abalassem pela divulgação do indicador que mostrou queda nas vendas do varejo na Alemanha. Em Paris, as ações do Casino Guichard-Perrachon derreteram 63,5%, após a rede supermercadista implementar sua reestruturação financeira.

O índice pan-europeu Stoxx 600 avançou 0,18%, a 512,67 pontos, renovando a máxima histórica.

Em Frankfurt, o DAX subiu 0,15%, com o índice referencial alemão atingindo a marca inédita de 18.504,51 pontos no fechamento. O índice também renovou a máxima intradiária, ao marcar 18.513,83 pontos. O desempenho da sessão foi ajudado pelas ações da Siemens Energy (3,19%), da Merck (2,37%) e da Sartorius (2,03%). No trimestre, o DAX acumulou ganho de cerca de 10,6%.

Em Londres, o índice FTSE 100 encerrou com variação de 0,26%, aos 7.952,62 pontos, voltando a se reaproximar dos 8.000 pontos. No trimestre, o índice subiu cerca de 3%. O CAC 40, de Paris, teve variação de 0,01%, aos 8.205,81 pontos, patamar recorde, desacelerando da máxima histórica intradiária de 8.253,59 pontos registrada mais cedo. Nos primeiros três meses do ano, o índice avançou em torno de 9%. As cotações são preliminares.

A varejista francesa Casino - ex-controladora do Grupo Pão de Açúcar (GPA) - despencou 63% em Paris, após completar uma reestruturação que transfere o controle da empresa para o bilionário checo Daniel Kretinsky, como planejado.

Do lado oposto, a JD Sports Fashion avançou 15,7% e respondeu pelo maior ganho porcentual do FTSE, em Londres, após a varejista de marcas esportivas divulgar projeções para seu atual ano fiscal. A rede informou que espera lucro pré-impostos na faixa entre 900 milhões e 980 milhões de libras (US$$ 1,14 bilhão a US$ 1,24 bilhão) para o ano fiscal que se encerrará em fevereiro de 2025. As vendas em mesmas bases devem crescer entre 1% e 4%. A projeção foi, consideravelmente, mais encorajadora do que o esperado, já que o alerta de lucro previsto não se materializou, escreveu a analista de pesquisa de ações da Quilter Cheviot, Mamta Valechha, em nota.

Entre os dados regionais do dia, o setor varejista da Alemanha mostrou uma queda inesperada de 1,9% nas vendas de fevereiro, frustrando a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço de 0,4% no período.

Em Madri, o Ibex 35 caiu 0,33%, aos 11.074,60 pontos. O FTSE MIB recuou 0,03%, aos 34.750,35 pontos. O PSI 20, de Lisboa, ganhou 0,06%, aos 6.280,50 pontos.

Os negócios com ações na Europa só serão retomados na terça-feira (2), após o feriado estendido de Páscoa. *Com informações da Dow Jones Newswires.