Monja Coen revela que está com câncer e transmite mensagem de esperança

A monja Coen revelou que está em tratamento para câncer de pele, em vídeos postados em suas redes sociais nesta quinta-feira, 28. Neles, a monja zen budista de 76 anos conta estar passando por sessões de quimioterapia, demonstrando humor ao falar sobre o processo.

"Estou dando retorno do meu tratamento. Fica pior antes de ficar melhor, está vendo", ela comenta, mostrando feridas. "Eu disse que estou virando um jacaré porque é bem dura esta crosta. Depois de jacaré, quem sabe eu volto a virar um peixinho, não é?", diz.

Ela também tranquiliza seus seguidores sobre a eficácia da quimioterapia: "É só para vocês saberem. Funciona. O tratamento é assim mesmo e está melhorando. Fui ontem na médica e ele disse: 'Parabéns'. Então, fiquem tranquilos".

Em outro momento, a monja reflete sobre a transitoriedade das situações difíceis: "Só para lembrar que tudo que começa tem meio e fim. Estou em um processo de cura e ele é feinho. Fica bem feinho, mas depois melhora. A vida é assim. Às vezes a gente passa por momentos em que as coisas não são como a gente gostaria. A gente não está no melhor estado de saúde, no melhor estado financeiro, os relacionamentos estão difíceis, mas tudo tem começo, meio e fim".