BCE/Panetta: riscos para estabilidade de preços diminuíram e criam condições para reduzir juros

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da Itália, Fabio Panetta afirmou nesta quinta-feira, 28, que os riscos para a estabilidade de preços diminuíram e estão criando condições para iniciar uma flexibilização da política monetária na zona do euro. Ele destacou que os juros restritivos do BCE foram os principais responsáveis por suprimir a demanda e pela rápida queda da inflação, junto a redução nos preços de energia, mas alertou que o cenário ainda é incerto. "A economia global continua fraca, devido a estagnação do comércio internacional e as incertezas suscitadas pelas tensões geopolíticas", apontou Panetta, em discurso preparado para apresentação do resultado orçamentário do Banco da Itália em 2023.