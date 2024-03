Homem ataca pessoas com faca e deixa quatro mortos nos EUA

Quatro pessoas foram mortas e sete ficaram feridas quando um homem começou uma onda de esfaqueamentos nesta quarta-feira, 28, em vários locais de uma comunidade do norte de Illinois, nos EUA, segundo autoridades.

Um homem de 22 anos está sob custódia da polícia e estava sendo interrogado, segundo a chefe de polícia de Rockford, Carla Redd. Ela disse que uma das pessoas que foi ferida permanece em estado crítico. "Meu coração está com as famílias que estão sofrendo uma perda neste momento", disse Redd aos repórteres.

Ela informou que a polícia de Rockford recebeu uma chamada médica às 13h14, seguida de outras chamadas para a polícia e paramédicos.

"Não acreditamos que haja outros suspeitos em fuga ou foragidos neste momento específico", disse Redd. "No momento, não temos um motivo claro para explicar o que levou esse indivíduo a cometer um crime tão hediondo."

A polícia de Rockford disse inicialmente que cinco pessoas haviam sido feridas. Cori Hilliard, oficial de informações públicas do Gabinete do Xerife do Condado de Winnebago, disse à Associated Press na noite de quarta-feira que mais duas vítimas estavam entre os feridos.

Três pessoas morreram no local, a quarta morreu em um hospital

Mais tarde, a polícia identificou as vítimas como uma menina de 15 anos, uma mulher de 63 anos, um homem de 49 anos e outro de 22 anos. Seus nomes não foram divulgados.

Redd disse que os moradores da área estavam sendo solicitados a analisar as imagens das câmeras de vigilância de suas casas para ver se havia algo relacionado aos ataques.

A população de Rockford é de cerca de 150 mil habitantes e fica a 145 quilômetros a noroeste de Chicago. A violência de quarta-feira ocorreu dias depois que um funcionário adolescente de um Walmart em Rockford foi esfaqueado e morto dentro da loja.

"Hoje, estamos chocados com outro ato horrível de violência contra membros inocentes de nossa comunidade", disse o prefeito de Rockford, Tom McNamara. Agora que o suspeito está sob custódia, ele continuou: "Nossa principal preocupação é garantir que os membros de nossa comunidade diretamente afetados por essa violência recebam apoio durante sua cura e recuperação."

O prefeito escreveu na página da cidade no Facebook que "várias jurisdições" estão "trabalhando em várias cenas de crime para desenvolver uma compreensão do que aconteceu em um esforço para evitar que isso aconteça novamente".

O suspeito foi preso por um delegado do xerife do condado de Winnebago depois que eles foram chamados para uma denúncia de invasão de domicílio, disse o xerife Gary Caruana.

"A jovem fugiu dele", disse Caruana sobre um dos sobreviventes. "Ela levou algumas facadas nas mãos e no rosto. Ela está em estado grave. Um dos bons samaritanos parou para ajudá-la. Ele levou algumas facadas. E está sendo examinado."

O morador Eric Patterson disse que estava lutando para entender a violência em sua rua. "Não se pode racionalizar isso", disse Patterson ao Rockford Register Star. "É quase como jogar um videogame, mas é a realidade. Não faz sentido. É como o Grand Theft Auto. 'Vou atropelar o carteiro aqui. Vou esfaquear algumas pessoas ali. Vou entrar nesta casa aqui'".

Outra moradora, Vanessa Hy, disse à WREX-TV em Rockford que a experiência de testemunhar a prisão foi irreal, "como um filme". "De repente, ouvimos policiais correndo dos dois lados da casa gritando 'Pare! Abaixe-se!" Hy disse à estação. "Em seguida, eles correram para o quintal e, depois de alguns minutos, nós os vimos trazendo o suspeito algemado pela entrada da garagem e ele estava muito ensanguentado." Fonte: Associated Press.