Mutirão do Desenrola tem 8 mi de ofertas na região

Termina hoje o mutirão de dívidas que envolve o Programa Desenrola, do Ministério da Fazenda, e a Serasa. Em três cidades do Grande ABC são disponibilizadas 8.035.381 ofertas para que pessoas que estão com contas em atraso possam acertar o que devem com descontos de até 96%. E quem pagar com pix tem o nome limpo na hora.

Em Santo André são 2.808.739 ofertas. São Bernardo tem 3.264.512 e Diadema outras 1.962.130. A Serasa não informou a quantidade nos demais municípios da região.

Segundo a Serasa, as dívidas podem ser negociadas pelos canais digitais da empresa, sem taxa alguma. O acesso pode ser feito pelo site www.serasalimpanome.com.br, pelo aplicativo da Serasa, que pode ser baixado na Play Store do Google ou no App Store, da Aple, e pelo WhatsApp 11 99575-2096. Também há a opção de comparecer a uma agência dos Correios.

O mutirão reúne débitos de 700 empresas que aderiram ao Mega Feirão Serasa e Desenrola, como bancos, financeiras (cartão de crédito), comércio varejista, operadoras de telefonia e internet, securitizadoras e concessionárias de energia, como a Enel.

Desde o início do programa, em 4 de março, já foram negociados 2,8 milhões de débitos em todo o país.

“A união de esforços de 700 empresas privadas, do Ministério da Fazenda, dos Correios e da Serasa está chamando a atenção da população brasileira para o problema do endividamento e para a importância da organização das contas”, diz Aline Maciel, gerente da plataforma Limpa Nome. “Nunca tínhamos realizado algo de tamanha grandiosidade e estamos percebendo que os benefícios para a população endividada também são inéditos”, complementa.