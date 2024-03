Ambev abre vagas de estágio em Diadema e mais 44 cidades no País

A Ambev contrata até 16 de abril estagiários por 45 cidades brasileiras, incluindo Diadema, no Grande ABC. As vagas são para trabalho presencial, com testes on-line e oportunidades administrativas ou fabris. Os futuros colaboradores terão direito a um curso de inglês gratuito e a um salário extra no início da jornada na companhia.

Segundo os detalhes da vaga, é necessário estar matriculado em cursos de Bacharelado, Licenciatura ou Tecnólogo, com previsão para concluir a graduação entre julho/2025 e julho/2026.

O site para inscrição é o: https://programasambev.gupy.io/jobs/6832406?jobBoardSource=gupy_public_page.

Vale destacar que são bem-vindas candidaturas de pessoas negras, já que a Ambev implanta um programa específico de atração e desenvolvimento para representatividade no mercado de trabalho, o Estágio Representa.

Não foram divulgadas as quantidades de vagas abertas no atual recrutamento. A expectativa da empresa é abrir um novo processo seletivo em agosto.

ÁREAS DE ATUAÇÃO

Para a candidatura no programa de estágio, são dois os segmentos para escolha.

Supply: aos interessados em ingressar no mundo da cervejaria ou refrigeranteira. Segundo a companhia, o trabalho no âmbito é fundamental na produção do malte da Ambev. Atuar em Supply, segundo a descrição da vaga, é também ter participação na fabricação de rótulos, latas, vidros, tampas. É possível ainda ser alocado em unidades fabris, atuando no Processo Cerveja, Processo Não Alcoólicos, Engenharia, Qualidade, Envase, Financeiro, Gente e Gestão, Logística, Segurança e Meio Ambiente.





Business: o foco do ramo é comercial. Nas Vendas, o novo estagiário pode auxiliar no portfólio de bebidas geladas. Para isto, estão dispostas áreas como Trade Marketing, Apuração de Resultados (APR), Nível de Serviço, Vendas, Gente & Gestão e Logística. Há ainda o Centro de Serviço Compartilhado(CSC) como oportunidade de alocação aos futuros estagiários, para operacionalizar funções de apoio a toda empresa.

Vale destacar mais segmentos de atuação para fechar a lista de Business, como Financeiro, Jurídico, Compras, Gente & Gestão e Logística, que visam o relacionamento da empresa com clientes internos e externos.

POSTOS DE TRABALHO

Além de Diadema, são contempladas no processo seletivo as cidades de: Agudos (SP), Anápolis (GO), Aquiraz (CE), Araçatuba (SP), Barueri (SP), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Caieiras (SP), Camaçari (BA), Campinas (SP), Campo Grande (RJ), Contagem (MG), Cubatão (SP), Cuiabá (MT), Curitiba (SC), Embu das Artes (SP), Fortaleza (CE), Guarulhos (SP), Itaquera e Suzano (SP), Jaguariúna (SP), Juatuba (MG), Jundiaí (SP), Macacu (RJ), Manaus (AM), Natal (RN), Olinda (PE), Paulínia (SP), Piracicaba (SP), Pouso Alegre (MG), Presidente Prudente (SP), Recife (PR), Ribeirão Preto (SP), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São José dos Campos (SP), São Luís (MA), São Paulo (SP), Sete Lagoas (MG), Teresina (PI), Uberlândia (MG), Viamão (RS), Viamão (RS) e Vitória (ES).