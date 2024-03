Feirão do emprego segue até 31 de abril na internet

A esperança de conquistar um trabalho levou ontem centenas de pessoas ao Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia, em Santo André. No local foi realizado o Feirão de Inclusão Produtiva e Emprego. No local foram oferecidas cerca de 4.000, sendo aproximadamente 3.500 presenciais e 500 exclusivamente pela internet.

Os organizadores não divulgaram o número de pessoas que estiveram no local. Segundo o prefeito Paulo Serra (PSDB), antes do início do evento, 1.200 candidatos esperam na fila virtual para acessar o site acesse.santoandre.br/feirao. O endereço eletrônico continua recebendo cadastro de interessados até o dia 30 de abril.

Quem esteve ontem no complexo esportivo ou acessou pela internet, fez a entrega do currículo para as empresas participantes, que agora irão iniciar o processo de seleção para os cargos em aberto.

Fabíola da Silva, 38 anos, saiu do Jardim Oratório, em Mauá, para tentar a sorte. “Fiquei sabendo (do evento) hoje (ontem) de manhã, aí eu vim direto. Estou procurando emprego faz um mês. Tem umas agências aqui que eu já conheço, busco vagas para recepcionista, mas já trabalhei como auxiliar de produção e com limpeza também”, detalhou.

A andreense Ingrid Souza, 19, moradora da Vila Humaitá, também marcou presença. Ela já atuou como Jovem Aprendiz, e busca uma oportunidade como auxiliar administrativa. “Achei bem interessante. Vi que tem muitas vagas aqui”, afirmou.

INOVAÇÃO

“Mais uma vez Santo André está inovando. Este não é só um feirão de empregos. Além de ter uma quantidade de vagas surpreendente, ainda tem toda uma questão de orientação, de capacitação, para a vida da pessoa que está aqui. Além disso, essas vagas ficam disponíveis on-line durante todo o mês de abril. Tenho certeza que as vagas serão preenchidas”, afirmou o prefeito Paulo Serra (PSDB), que visitou o espaço na parte da manhã.

“Este é um encontro mais do que importante. Tivemos a participação de mais de 70 empresas, são quase 4.100 vagas para 180 profissões e, além disso, ofertamos a inclusão produtiva, com a participação do Sebrae, do Sest/ Senat, Sehal, Banco do Povo e tantos outros serviços para a população”, declarou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Empregos, Evandro Banzato.