Nos EUA, eleitores democratas e republicanos são a favor de taxar grandes fortunas

Aumentar os impostos sobre os mais ricos entre os ricos é uma ideia amplamente apoiada por americanos, tanto do lado Republicano quanto do Democrata, indica pesquisa da Bloomberg News/Morning Consult.

De acordo com a consulta, quase 70% dos eleitores registrados em sete estados indecisos afirmaram que apoiam o aumento das taxas de impostos para bilionários. Aproximadamente o mesmo número disse que apoiaria "fortemente ou parcialmente" o aumento de impostos sobre aqueles que ganham US$ 400 mil ou mais.

A sondagem sugere um apoio bastante amplo em todo o espectro político a uma posição - aumentar os impostos sobre os ricos - que normalmente aparece nos discursos de campanha do lado democrata.

Embora já fosse esperado que 83% dos democratas apoiassem o aumento de impostos sobre os bilionários nas pesquisas, é mais surpreendente que independentes (66%) e republicanos (58%) disseram que gostariam de ver os ultra-ricos pagarem uma parcela maior de impostos.

Na medida em que a política fiscal irá figurar na disputa entre o presidente Joe Biden e Donald Trump, os dados das últimas pesquisas parecem favorecer Biden, que disse que gostaria de aumentar os impostos sobre os que ganham mais, mas deixaria as taxas intocadas para as famílias que ganham menos de US$ 400 mil por ano.