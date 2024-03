Xamã se emociona ao receber recado da mãe no Mais Você: - Ela sempre me apoiou

Xamã tomou café da manhã com Ana Maria Braga na manhã desta terça-feira, dia 26, para falar sobre a emoção de estar interpretando Damião em Renascer. Enquanto conversava com a comandante do Mais Você, o artista foi surpreendido com um recado enviado por sua mãe.

No vídeo, Sônia Cruz mostrou fotos da infância do cantor e comentou que nunca imaginou que teria um filho famoso.

- Uma coisa que eu nunca esperei na vida era ter um filho cantor e ator famoso. Sou feliz e agradeço a Deus por ter um filho como o Xamã. Gostaria de agradecer muito ao público brasileiro por ajudar a alavancar a carreira do meu filho. Siga em frente e não olhe para trás. Faça o que sempre sonhou: ser um poeta, um cantor e agora um ator.

Super emocionado com a mensagem, Xamã caiu no choro e contou que a mãe sempre acreditou em seu potencial.

- Ela foi a primeira pessoa para quem falei que queria ser rapper. Ela nem titubeou e disse: Tudo bem. Tive que explicar o que era um rapper. Ela sempre me apoiou.

O cantor lembra que aprendeu a gostar de novelas ainda criança por influência de sua avó.

- Ela me colocava para ver a TV à tarde, quando a gente chegava do colégio. Era Vale a Pena Ver de Novo, depois tinha a Sessão da Tarde, à noite a primeira novela e a segunda.

Porém, não sonhava que um dia estaria na televisão.

- Era brincadeira de criança. Tinha um pneu de trator na casa dela. Eu subia no pneu, fingia que estava cantando. Eu gostava de filmes de ação. Eu era o personagem do filme, fazia umas coisas de brincadeira de criança, mas imaginar [que me tornaria ator] foi só depois de velho.

Xamã também recebeu o carinho de Jackson Antunes, que deixou belas palavras ao ator:

- Meu irmão que a vida me deu, esse cara sensacional que veio da música e de repente está fazendo um Damião maravilhoso. Nós conversamos antes e ele falou: Jackson, como é que eu faço? Eu falei: Você vai fazer como você é, você é o Damião, você é um brasileiro maravilhoso, você tem uma história linda, deixa isso tudo vir à tona que você vai ver como vai ficar belíssimo seu Damião verdadeiro e original. Assim ele fez e está colhendo os frutos, o sucesso maravilhoso que ele merece. Um beijo para você, eu te amo, você é meu irmão pelo resto da vida. Vamos Renascer sempre.

Falando um pouco sobre a trama de Renascer, Xamã comentou brevemente a relação de Damião com Ritinha e Eliana.

- O Damião tem essa paixão pela Ritinha, é um personagem muito intenso, tudo é muito. de repente, quando ele vê uma mulher de outro ambiente, de outro universo, tenta dar uma resistida, mas não funciona.

Em outro momento, o cantor contou que escolheu se inspirou em um dos personagens de Mortal Kombat que é um historiador e xamã para escolher seu nome artístico. O artista nasceu como Geizon Carlos da Cruz Fernandes.

- Ele era um indígena lutador, forte. Na época das batalhas, eu falava que era o Nightwolf, personagem do Mortal Kombat, só que ninguém conseguia pronunciar direito. Falavam qualquer coisa menos o meu nome. Eu queria trazer a imagem de um personagem forte nas batalhas, uma coisa de trucidar meu inimigo.