Feirão do emprego oferece 3.500 vagas em Sto.André

A segunda edição do Feirão de Inclusão Produtiva e Emprego de Santo André será realizada hoje. Vão ser disponibilizadas 3.500 vagas. O evento ocorre no Ginásio Laís Elena Aranha da Silva, no Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia (Rua São Pedro, 27, no bairro Silveira), das 8h às 15h. Também é ´possível acessar pela internet no portal acesse.santoandre.br/feirao.

Nesta edição, 73 empresas vão participar da iniciativa, superando o número de 33 empreendimentos participantes no ano passado. Deste total, 42 empresas, além do CPETR (Centro Público de Emprego Trabalho e Renda), estarão no Feirão. E 30 disponibilizarão suas vagas exclusivamente na versão on-line. Entre as oportunidades disponíveis estão cerca de 180 funções, entre elas a de vendedor, açougueiro, assistente de marketing, auxiliar de limpeza, encanador, fresador, ajudante de obras, auxiliar de almoxarifado, empacotador e repositor, entre outras. ‘Após passar pelo atendimento e deixar seu currículo, o candidato à vaga encontrará os estandes com os serviços que compõem a rede de inclusão produtiva, como informações sobre oportunidades de qualificação e capacitação (Escola de Ouro Andreense, Educação de Jovens e Adultos, Senac, Sest/Senat, Sebrae, Sehal, Senai e Univesp), orientações sobre empreendedorismo com a equipe da Sala do Empreendedor e do Sebrae, além de informações sobre acesso ao microcrédito, do programa Mais Crédito, com o Banco do Povo.

Também estarão disponíveis serviços de orientação, cadastramento e atualização do CadÚnico, além de acesso aos serviços sociais ofertados pela Prefeitura nos Cras (Centro de Referência em Assistência Social) e também a programas estaduais e federais. A Receita Federal também participa fornecendo informações sobre a regularização de CPF e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com esclarecimentos sobre os programas Meu Primeiro Emprego, Facilita SP (desburocratização e melhoria do ambiente de negócios) e Desenvolve SP (crédito a longo prazo para empresas de todos os portes).

Haverá ainda assessoria jurídica, disponibilizada pela OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), informações sobre defesa do consumidor com o Procon, além de consulta sobre restrição de débito e restrições de CPF. A Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania irá disponibilizar os serviços de emissão de 2ª via de documentos, consulta ao Serasa, renovação da CNH entre outros serviços, por meio da van do programa Cidadania Itinerante.