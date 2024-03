Charge - 26 de março de 2024

A gestão do prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB) convoca o Consórcio Tijucussu, grupo formado pelas empresas FVB Construção e Sinalização de Trânsito e Mobilicidade Tecnologia, para apresentar documentos exigidos em edital com o objetivo de caminhar para a validação do parceiro que vai operar o sistema de estacionamento rotativo, popular Zona Azul. A Easy Parking, classificada em primeiro lugar no certame, foi eliminada, segundo a Prefeitura, por não cumprir a totalidade das exigências.

Este mesmo edital chegou a ser suspenso no ano passado pelo TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) por suspeitas de direcionamento. Possíveis vícios identificados “podem causar insegurança jurídica, embaraçar a elaboração de propostas e desestimular a ampla participação de potenciais licitantes”, destacou na ocasião o conselheiro do TCE Edgar Camargo Rodrigues.