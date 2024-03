Sindicato dá 15 dias para Morando abrir mesa de negociação por reajuste

O Sindserv-SBC (Sindicato dos Servidores Públicos e Autárquicos de São Bernardo) deu prazo de 15 dias para a gestão do prefeito Orlando Morando (PSDB) abrir a mesa de negociação para reajuste salarial dos servidores. Em protesto realizado em frente ao prédio da Prefeitura ontem à noite, os representantes da categoria ameaçaram entrar novamente em greve caso o governo tucano se mantenha avesso às negociações.

“Nós acreditamos que 15 dias é o prazo máximo para mobilizarmos a categoria para uma paralisação. Estivemos de plantão na sessão da Câmara na semana passada, estaremos novamente nesta semana, e vamos continuar convocando os trabalhadores e trabalhadoras às ruas”, disse o presidente do Sindserv, Dinailton Souza Cerqueira.

O sindicato tem enviado ofícios à Prefeitura solicitando a abertura da mesa de negociação, mas não há retorno por parte da administração. Da gestão Morando, apenas o secretário de Administração e Inovação Adler Kiko Teixeira (MDB) tem aberto diálogo com a categoria. Mas, segundo Dinailton, as conversas não avançaram.

“A gente tem conseguido contato só com o Kiko, mas sem qualquer progresso. Ele diz para nós que vai abrir a mesa e fica por isso mesmo, não nos atualiza, não nos dá um prazo. É o mesmo modus operandi de sempre, vão empurrando com a barriga até onde der”, declarou o presidente do sindicato.

Os servidores reivindicam reajuste salarial de 15,44%. O índice engloba a estimativa de inflação (3,54% até dezembro do ano passado) e as perdas históricas dos trabalhadores e trabalhadoras do serviço público municipal dos últimos oito anos, que somam 11,5%. A pauta possui oito reivindicações, que vão desde o compromisso de reposição salarial, passando pela manutenção da mesa de negociação, abono de natal, melhorias na assistência médica e reajustes dos auxílios para alimentação e transporte.

Segundo Dinailton, os servidores recebem atualmente apenas R$ 88 de vale transporte. O sindicato pede para que o valor aumente para, pelo menos, duas passagens diárias, o que elevaria o valor para aproximadamente R$ 350 mensais - as passagens em São Bernardo custam R$ 5,95.

“Não dá para passar um mês inteiro com apenas R$ 88 de vale transporte. Há casos de servidores que moram na Praia Grande e gastam esse valor em um único dia. O que estamos pedindo ainda não será suficiente para muitos, mas é o mínimo que a administração deveria oferecer”, disse Dinailton.

O impasse entre Prefeitura e Sindserv é semelhante à situação que aconteceu no ano passado, quando a gestão Morando se recusou a negociar com o sindicato e a categoria ficou de greve por 15 dias. Na ocasião, os servidores pediam correção de 17,14%. Em meio à paralisação, a Câmara aprovou, sem qualquer diálogo com a categoria, um reajuste de 7% para o funcionalismo. A proposta, aceita por 22 dos 28 vereadores, foi rejeitada pelos funcionários depois de uma votação organizada pelo Sindserv.