Ponte desaba nos EUA após ser atingida por navio e sete pessoas são procuradas no rio

Uma das principais pontes de Baltimore, nos EUA, se rompeu e desabou depois que um navio porta-contêineres bateu nela na madrugada desta terça-feira, 26, e vários veículos caíram no rio abaixo. As equipes de resgate estavam procurando pelo menos sete pessoas na água.

A embarcação parece ter atingido um dos suportes da ponte Francis Scott Key, fazendo com que a estrada se rompesse em vários pontos e caísse na água, de acordo com um vídeo postado no X, anteriormente conhecido como Twitter. O navio pegou fogo, e uma fumaça preta e espessa saiu dele.

"Esta é uma emergência terrível", disse Kevin Cartwright, diretor de comunicações do Corpo de Bombeiros de Baltimore, à Associated Press. "Nosso foco agora é tentar resgatar e recuperar essas pessoas."

As equipes de emergência estavam procurando pelo menos sete pessoas que se acredita estarem na água, disse Cartwright, embora ele tenha dito que ainda é muito cedo para saber quantas pessoas foram afetadas. Ele chamou o colapso de um "evento de vítimas em massa em desenvolvimento".

Ele acrescentou que algumas cargas pareciam estar penduradas na ponte, que atravessa o Rio Patapsco, uma artéria vital que, juntamente com o Porto de Baltimore, é um centro de transporte marítimo na Costa Leste. Inaugurada em 1977, a ponte recebeu o nome do escritor de "The Star-Spangled Banner".

As agências receberam chamadas de emergência por volta da 1h30 da manhã informando que um navio saindo de Baltimore havia atingido uma coluna na ponte, de acordo com Cartwright. Vários veículos estavam na ponte no momento.

De um ponto de observação próximo à entrada da ponte, restos irregulares de sua estrutura de aço eram visíveis saindo da água, com a rampa de acesso terminando abruptamente onde o vão começava.

O navio é chamado de "Dali", de acordo com Cartwright. Um navio com esse nome estava indo de Baltimore para Colombo, Sri Lanka, como seu destino final, de acordo com o Marine Traffic and Vessel Finder. O navio tinha bandeira de Cingapura, informou a estação de rádio WTOP, citando o suboficial Matthew West, da Guarda Costeira de Baltimore.

O prefeito Brandon M. Scott e o executivo do condado de Baltimore, Johnny Olszewski Jr., informaram que a equipe de emergência estava respondendo e que os esforços de resgate estavam em andamento.

"Todas as pistas foram fechadas em ambas as direções devido a um incidente na I-695 Key Bridge. O tráfego está sendo desviado", publicou a Maryland Transportation Authority no X.

Em 2001, um trem de carga que transportava materiais perigosos descarrilou em um túnel no centro de Baltimore e pegou fogo, lançando fumaça preta nos bairros vizinhos e forçando as autoridades a fechar temporariamente todas as principais estradas da cidade. Fonte: Associated Press.