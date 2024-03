Estudantes enfrentaram em São Caetano campeonato sobre Inteligência Artificial ‘rebelde’

Imagine uma inteligência artificial (IA) criada para garantir a segurança de operações bancárias. Tudo corre bem, até que, em determinado momento, a IA ganha autonomia e assume o controle de todos os sistemas financeiros do banco que deveria proteger. Esse é o roteiro que guiou os desafios da competição promovida em março pela RNP (Rede Nacional de Pesquisa) no SENAI Paulo Antônio Skaf, em São Caetano.

Chamado de Capture The Flag (CTF), o evento reuniu 500 participantes on-line e mais 21 presencialmente, no SENAI sul-caetanense em no último dia 16. Participaram estudantes tanto do ensino médio, como de graduação e pós-graduação com conhecimento prévio em computação e cibersegurança.

Na ocasião, para ajudar os participantes a se prepararem, o evento iniciou com uma palestra sobre cibersegurança e os principais tópicos abordados no desafio. A seguir, estiveram como destaque o teste de habilidades em diferentes áreas, como segurança ofensiva, proteção cibernética, forense computacional, análise e engenharia reversa de malware, exploração de binários, criptografia e programação.

Para tanto, foram seis horas de competição em um ambiente de simulação, com falhas e vulnerabilidades a serem descobertas e corrigidas. Vale destacar que o Capture The Flag (CTF) faz parte do Hackers do Bem, programa que visa formar profissionais de cibersegurança e que é executado pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa em parceria com o Senai e com recursos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.