Enel afirma ter restabelecido energia elétrica na República e Santa Cecília neste domingo

A Enel, empresa responsável pelo abastecimento de energia elétrica na cidade de São Paulo, informou neste domingo, 24, que restabeleceu o fornecimento na região central. Na semana passada, moradores de bairros como Santa Cecília e República relataram falta de energia elétrica no mais recente episódio de falta de abastecimento. Na sexta-feira, 22, o fornecimento havia atingido 97% dos moradores, segundo a empresa. Cerca de 600 clientes estavam sem luz.

"A Enel Distribuição São Paulo informa que restabeleceu o fornecimento de energia para os clientes que tiveram o serviço impactado pelo desligamento na região de Santa Cecília e República", informou a empresa na tarde deste domingo. Por precaução, a empresa informa ainda que manteve parte dos geradores na área.

Por causa do último apagão, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) voltou a pedir a rescisão do contrato com a concessionária. Em ofício encaminhado à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a Prefeitura pede que a distribuidora seja responsabilizada pela falta de luz que afetou diversos bairros, três hospitais de grande porte e pelo menos 35 mil pessoas na semana passada.

Em outro ofício, também enviado nesta sexta, o prefeito reforçou ao Tribunal de Contas da União (TCU) a solicitação de medidas efetivas contra a concessionária.

O poder municipal pede ainda que possa fiscalizar o contrato de concessão. Por ser uma empresa sob concessão federal, a Enel é submetida às regras da Aneel, agência federal que faz a regulação e a fiscalização das concessionárias de energia.

A companhia informou que as "ocorrências iniciaram a partir de danos provocados em distintos circuitos subterrâneos, cuja reparação é complexa e demorada, dada as dificuldades e especificidades desse tipo de rede (galerias subterrâneas)".

Como relatar falta de luz em São Paulo?

O consumidor pode entrar em contato com a Central de Relacionamento da Enel São Paulo pelo 0800 72 72 120. Também pode falar com a central de emergência pelo 0800 72 72 196. Para pessoas com deficiência auditiva, o telefone é o 0800 77 28 626.

Salve também a "Elena" nos contatos (21 99601-9608), assim é possível conseguir realizar serviços. Ela serve para ajudar a registrar falta de luz, pedir 2ª via, consultar débitos, solicitar ressarcimento e também tirar dúvidas sobre outros serviços.

Ouvidoria da Enel São Paulo

Este é um canal de relacionamento para solucionar ou responder reclamações que a pessoa ainda não conseguiu resolver pelos outros canais de atendimento.