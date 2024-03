MC Luanna chora após show interrompido no Lollapalooza 2024

MC Luanna utilizou as redes sociais na manhã deste domingo, dia 24, para se pronunciar sobre a interrupção de seu apresentação de estreia no Lollapalooza 2024, neste último sábado, dia 23. A cantora falou sobre o episódio em que seu show foi encerrado pela produção do evento 20 minutos após início.

- São muitas questões envolvidas, não é sobre a interrupção do show, isso é uma vírgula, diante de outras coisas. Quando eu estiver melhor e com sanidade para poder falar sobre isso, eu falo, completou, agradecendo o carinho do público.

- Estamos sujeitos a isso. A vida continua. Eu, como uma mulher preta, da periferia, estou acostumada. Então é só mais um dia, finalizou Luanna.

Sem dar detalhes sobre o que aconteceu nos bastidores do festival, a artista desabafou em um outra publicação.

- Agora eu entendi porque todo mundo, conforme vai crescendo artisticamente, tira o MC do nome. Tive que aprender do pior jeito.