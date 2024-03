Laura Pausini participa de homenagem com Sandy e Tiago Iorc, brincando com palavrões em português

Na noite do último sábado, dia 23, Laura Pausini, Sandy, Tiago Iorc e Serginho Groisman se reencontraram no palco do Altas Horas para homenagear a cantora italiana, que é apaixonada pelo Brasil. O apresentador preparou uma sequência de vídeos que relembraram os momentos icônicos da artista no país.

Laura já perdeu a conta de quantas vezes veio ao Brasil ao longo dos 30 anos de carreira. Durante várias de suas passagens, ela já se apresentou com Sandy, Tiago Iorc, Roberto Carlos, Ivete Sangalo e outros grandes nomes do cenário musical brasileiro.

No bate-papo, além de se derreter pelos fãs e mostrar que ama mesmo o país, a cantora, que sabe falar português, confessou que tem uma vasta lista de palavrões conhecidos.

- Eu falava: Ai, Tiago, você é tão f**o. E eu pensava que f**a é para mulher e f**o para o homem, explicou Pausini, que confundia a palavra fofo.

Ainda aprendendo o idioma, a cantora confessou que não sabia o significado de macetando, título da música hit do Carnaval 2024 de Ivete Sangalo. Foi Iorc que precisou explicar:

- Nesse sentido é parecido com f***r.