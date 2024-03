Jared Leto usa camiseta de Marcelo e chama jogador de futebol para tocar percussão no palco do Lollapalooza 2024

Alguém entrega um CPF para Jared Leto pois ele já é brasileiro! Pela sexta vez no Brasil para se apresentar com sua banda, Thirty Seconds To Mars, o ator e cantor esbanjou carisma no palco do Lollapalooza 2024 no último sábado, dia 23, ao se jogar na galera e até chamar Marcelo, jogador da Seleção Brasileira, para subir ao palco.

Assim que vestiu a camiseta verde e amarela com o nome de Marcelo nas costas, Jared surpreendeu o público ao trazer o próprio atleta para tocar percussão durante a música Stuck.

Pensa que acabou? Nananinanão! Leto ainda colocou alguns fãs no palco para cantar juntinho com ele a icônica Rescue Me e não poupou e se enfiou no meio da multidão para cantar The Kill, fazendo um coro de arrepiar.