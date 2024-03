Lewandowski convoca coletiva, às 14h, sobre prisão de suspeitos de mandar matar Marielle

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, convocou uma entrevista coletiva neste domingo, 24, às 14h, para falar sobre a operação da Polícia Federal que prendeu nesta manhã três suspeitos de mandar matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes.

Segundo apurou o Blog do Fausto Macedo, foram presos o deputado Chiquinho Brazão (União-RJ), seu irmão Domingos, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e o ex-chefe de Polícia Civil do Rio Rivaldo Barbosa. Os três são suspeitos de serem os mandantes do crime.

Quem autorizou a operação foi o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que assumiu recentemente o caso Marielle. Também foram realizados 12 mandados de busca e apreensão no Rio.