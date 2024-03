Semifinal entre Santos e Red Bull Bragantino na Neo Química Arena tem 40 mil ingressos vendidos

O Santos anunciou nas redes sociais na tarde deste sábado que já foram vendidos 40 mil ingressos vendidos antecipadamente para a semifinal do Campeonato Paulista contra o Red Bull Bragantino, que será na Neo Química Arena, na capital paulista.

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, usou sua conta no Instagram para comemorar a participação da torcida santista na bilheteria do jogo.

Na manhã da última sexta-feira, quando as vendas foram abertas, os preços variavam entre R$ 100,00 e R$ 240,00. A resposta foi imediata e, até o meio-dia, já haviam sido vendidos 20 mil ingressos.

A diretoria do Santos tinha altas expectativas quanto ao aumento na demanda por ingressos e não se decepcionou: em pouco mais de duas horas, o número dobrou, chegando a 40 mil ingressos vendidos.

O Santos busca aproximar-se dos torcedores que residem em São Paulo e regiões metropolitanas, além de oferecer um acesso mais fácil aos seus torcedores para este confronto. O duelo com o Bragantino está marcado para esta quarta-feira em jogo único.

Enquanto o jogo não chega, o técnico Fábio Carille vai aproveitar o início da semana para fazer ajustes e variações táticas no time.