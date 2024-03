Força que combateu Estado Islâmico na Síria alerta que grupo ainda é uma ameaça internacional

A força apoiada pelos Estados Unidos que derrotou o grupo Estado Islâmico na Síria há cinco anos advertiu neste sábado, 23, que os extremistas ainda representam um perigo em todo o mundo e apelou à comunidade internacional para encontrar soluções para milhares de combatentes ainda detidos nas suas prisões.

A declaração das Forças Democráticas da Síria (SDF, na sigla em inglês), lideradas pelos curdos, foi divulgada para assinalar o quinto aniversário desde que o EI perdeu a última parte do seu autodeclarado califado. Ela foi feita horas após o grupo ter reivindicado a responsabilidade pelo ataque de sexta-feira em Moscou, que deixou ao menos 133 mortos.

Em 23 de março de 2019, os combatentes das SDF capturaram a aldeia de Baghouz, no leste da Síria, marcando o fim do califado do grupo extremista que foi esculpido em grandes partes da Síria e do Iraque. Durante seu domínio, o EI brutalizou milhões de pessoas e atraiu milhares de homens e mulheres de todo o mundo para se juntarem às suas fileiras.

"A libertação de Baghouz marcou um momento crucial. As nossas forças libertaram milhões de pessoas do terror da organização, protegendo não só a nossa região, mas também o mundo da sua barbárie", afirmaram as SDF.

Apesar da sua derrota, as células adormecidas do EI e os seus afiliados na Ásia e na África continuam a reivindicar ataques mortais, bem como na Síria e no vizinho Iraque, onde os extremistas foram derrotados em 2017.

"A organização terrorista ainda representa um grande perigo para as nossas regiões e para o mundo", disseram as SDF. Elas acrescentaram que os terroristas procuram "reconstruir-se através das suas células adormecidas e tentam reavivar os seus sonhos de recuperar o controle geográfico sobre algumas áreas".

As SDF afirmaram que, para erradicar completamente o EI, é necessário desmantelar "o seu terreno de reprodução ideológica".

Essa força síria mantém cerca de 10 mil combatentes do EI capturados no nordeste da Síria em cerca de duas dúzias de instalações de detenção - incluindo 2 mil estrangeiros cujos países de origem se recusaram a repatriá-los.

Os combatentes curdos apoiados pelos EUA também supervisionam cerca de 45 mil parentes de combatentes do EI, na sua maioria mulheres e crianças, no extenso campo de Al-Hol. O campo chegou a ter uma população de 73 mil pessoas, mas diminuiu à medida que alguns países foram repatriando seus cidadãos.

Muitas das mulheres e crianças continuam sendo apoiadores ferrenhos do EI e o campo tem sido palco de episódios de violência militante. Em fevereiro, as SDF concluíram uma operação de segurança de um dia em Al-Hol, durante a qual detiveram 85 pessoas, capturaram armas e libertaram uma mulher yazidi que tinha sido violentada e forçada a se casar com combatentes do EI.

"A questão dos detidos do EI exige uma solução global", afirmou o SDF. E acrescentou que seus países de origem devem repatriar os seus cidadãos, ou um tribunal internacional deve ser estabelecido no nordeste da Síria, onde eles possam ser julgados.

As SDF disseram que resolver o caso das famílias do EI no campo de Al-Hol "é uma prioridade que não pode ser negligenciada ou ignorada, pois o local ainda é uma bomba-relógio".

"As preocupações com os filhos do EI que estão recebendo os ensinamentos da organização neste ambiente infestado de terroristas são cada vez maiores", afirmou. "Isso, por si só, representa uma ameaça para o futuro da região e do mundo."/ Fonte: Associated Press.