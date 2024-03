Após reportagem, S.Caetano cancela reunião com pais de atletas da natação

Após reportagem do Diário, a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude de São Caetano cancelou a reunião marcada para a última quinta-feira com os pais de crianças que integram a equipe de natação da cidade. Os munícipes questionam a qualidade da água da piscina coberta do Conjunto Aquático Leonardo Sperate, no Complexo Lauro Gomes de Almeida, local dos treinos.

Na reportagem publicada na quarta-feira, o Diário revelou que, segundo relatos, ao menos dez crianças da equipe teriam apresentado casos de alergias, como coceiras e espirros, vômitos e dor de cabeça após utilizar o espaço. Com o agravamento das ocorrências, as aulas foram reduzidas e remanejadas para o Conjunto Aquático Carlos Antônio Biazzoto (AD São Caetano).

“Cancelaram a reunião no mesmo dia que a reportagem foi publicada. Os técnicos informaram que a Secretaria de Esportes tinha cancelado a conversa com os pais para uma reunião emergencial”, confirma o denunciante, que preferiu não se identificar.

Enquanto a Prefeitura de São Caetano se cala a respeito do tema, mesmo questionada novamente pelo Diário, a empresa SSD, responsável pelo controle da água da piscina do Conjunto Aquático Leonardo Sperate, declarou que o tratamento da piscina é feito continuamente, com “medições de controle dos parâmetros da água diários e uma análise da qualidade da água mensal através de laboratórios credenciados.” Segundo a empresa, os laudos ficam expostos na área da piscina para qualquer pessoa verificar.