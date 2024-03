Azulão, decadência total com Auricchio

Prefeito são-caetanense por três mandatos, Luiz Olinto Tortorello morreu em 2004, ano em que o clube que ajudou a fundar, a AD São Caetano, erguera o troféu da primeira divisão do Campeonato Paulista. Ao fim da vida, Tortorello escolheu como herdeiro de seu vitorioso legado político e esportivo o médico anestesista José Auricchio Júnior (PSDB). Decorridas exatamente duas décadas, o elenco do Azulão pisa hoje à tarde no Estádio Anacleto Campanella pela última rodada da fase classificatória da Série A3 já rebaixado à quarta divisão do Estadual, a A4. Em 20 anos, a equipe que, com Tortorello, fora duas vezes vice do Nacional e uma da Libertadores enfrentou decadência assombrosa – sob Auricchio, que segue na chefia do Paço, transformou-se no patinho feio do futebol brasileiro.

Encontro

As deputadas estaduais Ana Carolina Serra (Cidadania), de Santo André, e Carla Morando (PSDB), de São Bernardo, confirmaram presença na tarde de autógrafos da obra ABC dos Coelhinhos, livro infantil escrito por Lu Alckmin (foto), segunda-dama do Brasil e conhecida pelo trabalho social que desenvolve com pessoas vulneráveis. A sessão está agendada para começar às 15h de hoje, na Livraria Drummond, na Capital paulista. Quem também vai prestigir a mulher é o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), ex-governador paulista.

Fratricídio

A disputa entre Fundação do ABC e Faculdade de Medicina do ABC expõe o racha entre dois aliados de primeira hora do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), em fim de mandato. De um lado, Luiz Mário Pereira de Souza Gomes, o presidente da FUABC, que diz ter ordens do Ministério Público para assumir a gestão do Centro Universitário, do reitor David Uip, que, por sua vez, acusa a mantenedora de querer interferir na autonomia universitária.

Passado

Pouca gente associou, mas o Idecan (Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional), que é acusado de fraude na realização do processo seletivo para o preenchimento de 94 vagas de GCM em São Caetano, segundo notícia publicada ontem neste jornal, foi investigado no caso da Máfia dos Concursos, rumoroso episódio de corrupção que movimentou o Distrito Federal em 2017.

Hortolândia

Candidato a prefeito de Rio Grande da Serra por duas vezes pelo PT, em 2004 e 2008, Carlos Augusto César, o Cafu, está de malas prontas para se filiar ao PSB de Geraldo Alckmin, pelo qual deverá se candidatar a vice-prefeito de Hortolândia, no Interior, na chapa encabeçada pelo prefeito Zezé Gomes (Republicanos), que buscará a reeleição em outubro.

Verde

A ambientalista Sara Jane Zanetti. que estava na Rede havia 15 anos e obteve 255 votos na tentativa de se eleger deputada federal no pleito de 2022, vai se filiar na segunda-feira ao PV, com a ficha abonada pela presidente municipal da agremiação em São Caetano, Mariana Perin. Pelo novo partido, será indicada candidata a vice-prefeita na chapa encabeçada pelo sindicalista Jair Meneguelli (PT).

Coelhinho

Seleto grupo de munícipes são-caetanenses passou a receber uma colomba pascal em suas residências nos últimos dias. Remetente: Professor Pio Mielo, do Grupo Focar Educação. Junto ao doce, cartão com uma singela mensagem de “feliz e santa Páscoa” vem assinado pelo “presidente da Câmara Municipal de São Caetano”.