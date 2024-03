Akira do Povo lança pré-candidatura ao Paço de Rio Grande

O vereador de Rio Grande da Serra, Marcelo Akira, o Akira do Povo (Podemos) anuncia a sua pré-candidatura a prefeito do município. Um dos principais opositores da prefeita Penha Fumagalli (PSD) na Câmara Municipal, o parlamentar disse ao Diário que tem ouvido as vozes da rua para construir seu projeto ao Paço. “As pessoas estão me cobrando. Acredito que tenho um mandato relevante na cidade. Meu nome está no jogo. O trabalho que tenho feito no Legislativo me credencia.”

Akira explica que tem se apoiado em algumas pesquisas internas feitas por seu partido e que apontam seu nome sendo indicado espontaneamente pelos eleitores rio-grandenses. “Tive acesso a alguns levantamentos internos em que meu nome despontava mesmo não tendo anunciado a pré-candidatura. Achei bem interessante e agora estou definitivamente colocando o meu nome na disputa”, falou.

Grande aliado do prefeito cassado Claudinho da Geladeira (PSDB), Akira do Povo não esconde que aguardou a a decisão da Justiça para tomar a decisão. O ex-prefeito ingressou com ação para tentar retomar o mandato, o que o tornaria elegível e o colocaria novamente no cenário eleitoral. Em fevereiro, porém, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou recurso e manteve a condenação de Claudinho, que agora recorreu ao STJ (Superior Tribunal de Justiça), em Brasília. O processo não ainda não tem data para ser analisado.

“O tempo é curto e as coisas estão acontecendo. Não sabemos quando o caso será julgado, tampouco se o Claudinho conseguirá reverter. Precisamos caminhar”, frisa Akira, que mantém a sua lealdade ao ex-prefeito. “Independente do que acontecer, o Claudinho estará ao meu lado, inserido no nosso projeto. Ele vai opinar e nos ajudar a tomar decisões. Foi ele quem me colocou na política e sou muito grato por isso”, completou.<EM>

O vereador revelou também que já tem conversas avançadas com a presidente nacional do Podemos, deputada federal Renata Abreu. “Tem muitas coisas sendo construídas nos bastidores. A nossa presidente já nos deu carta branca para organizar a pré-campanha. Estou achando tudo muito positivo”, concluiu.