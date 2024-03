SATrans assume gestão do terminal rodoviário

A SATrans (Santo André Transportes), empresa que administra o transporte público andreense, vai assumir em 3 de abril a gestão do Tersa (Terminal Rodoviário de Santo André), localizado próximo à estação Prefeito Saladino da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e à Avenida dos Estados. Em funcionamento desde 2000, o local era administrado pela iniciativa privada e já havia recebido críticas sobre o estado de conservação.

O decreto foi publicado nesta semana e define a SATrans como nova gestora do espaço, tendo que realizar a manutenção, com direto à exploração. A empresa já é responsável pela formulação, implantação, planejamento, supervisão, controle, execução e fiscalização da política de transportes públicos do município. A SATrans está à frente do processo de transição para que os passageiros e a operação não sejam impactados pela mudança.

“O objetivo é modernizar todo o espaço, primeiramente para oferecer mais segurança e conforto aos usuários, além de atrair mais lojistas com interesse em abrir o seu negócio no local”, afirma a nota da Prefeitura de Santo André. “A SATrans projeta que todo o espaço do terminal seja utilizado para uso comercial com objetivo de gerar mais emprego e renda aos andreenses, além de aumentar o fluxo de pessoas”.

De acordo com o novo decreto, as receitas virão por meio das atividades já realizadas no Tersa, como as taxas de embarque e estacionamento, além de publicidade e aluguel para comércios espalhados pelo local. Também está previsto, a médio e longo prazo, aumentar a quantidade de partidas para diversos destinos.

Nos últimos anos, o Diário publicou reclamações dos usuários em relação ao local cedido à iniciativa privada. Más condições das calçadas, falta de sinalização de trânsito, escada rolante sem funcionar, e área de embarque e desembarque direcionada apenas para táxis foram algumas das queixas. Além disso, passageiros apontaram falta de segurança no entorno do terminal. O contrato de concessão com a iniciativa privada foi encerrado após fim do prazo de 25 anos.

TERSA

O local foi inaugurado em 2000 pela administração municipal em parceria com a iniciativa privada. Com dois pavimentos, o terminal está localizado no estacionamento do Anel Viário Metropolitano (Avenida Prestes Maia) com a Avenida dos Estados, interligado à estação Prefeito Saladino da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

“Sua localização privilegia o acesso aos sete municípios da região, mas também aos bairros limítrofes de São Paulo, como São Mateus, Vila Prudente, Sapopemba e Ipiranga. No pavimento inferior estão localizadas as bilheterias, as plataformas de embarque e a área de espera para o embarque, que dispõe ainda de som ambiente e segurança 24h. Localizam-se nesta área as lojas, lanchonete, cafeteria, banheiros, banca de jornal com acesso à internet e caixas 24h”, descreve o Tersa em suas plataformas digitais.

O terminal possui ainda guarda-volumes e telefones públicos. O Tersa estima que cerca de 150 mil passageiros transitam pelo local mensalmente, embarcando ou voltando de um dos 700 destinos atendidos pelas empresas que operam no espaço.