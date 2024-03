Roberto Carlos emociona público com show e flores no Aramaçan

O relógio marcava 21h47 quando Roberto Carlos apareceu no palco do Clube Atlético Aramaçan, encerrando um hiato de 26 anos sem que o Rei estivesse no Grande ABC. A última vez havia sido em 1997, quando ele se apresentou no mesmo local e, também naquele ano, fez um show gratuito no Paço Municipal de São Bernardo.

Vestido de branco, Roberto Carlos abriu o show cantando Emoções e sendo ovacionado por seus fãs, que lotaram o salão do clube.

Durante todo o espetáculo o Rei desfilou seus grandes sucessos, emocionando os presentes e arrancando aplausos da plateia.

Com 82 anos e pelo menos seis décadas de carreira, Roberto Carlos é um dos artistas mais admirados da música brasileira.

Ele está viajando pelo Brasil apresentando o show ‘Eu Ofereço Flores’, que é o título da canção mais recente de seu repertório.

As negociações para trazer o Rei à região começaram em julho de 2023 e só foram concluídas no fim do ano.