Xi Jinping, da China, vai se reunir com CEOs americanos em Pequim na próxima semana

O presidente da China, Xi Jinping, está planejando se encontrar com um grupo de líderes de negócios dos EUA na próxima quarta-feira, 27, após o evento Fórum de Desenvolvimento da China, patrocinado pelo governo.

É esperado que participem da reunião o CEO da Chubb, Evan Greenberg, bem como o presidente do Comitê Nacional de Relações EUA-China, Stephen Orlins, e o presidente do Conselho Empresarial EUA-China, Craig Allen, segundo fontes. A lista de participantes ainda está sendo preenchida e as fontes relataram que Pequim poderia cancelar a reunião com Xi no último minuto.

Executivos dos EUA se dirigem à capital chinesa neste fim de semana para o Fórum de Desenvolvimento da China, um evento anual onde líderes empresariais globais se encontram com os legisladores chineses. A reunião de dois dias está prevista para começar neste domingo. Os tópicos a serem discutidos incluem o crescimento econômico da China, inteligência artificial (IA) e mudanças climáticas, de acordo com um rascunho de agenda visto pelo The Wall Street Journal.

Depois de se manterem discretos no fórum do ano passado, os CEOs americanos voltarão em força este ano. De acordo com um rascunho de lista de participantes visto pelo Wall Street Journal, os EUA constituirão a maior delegação empresarial global na reunião deste mês, com 34 dos mais de 85 altos executivos esperados vindo de multinacionais americanas.