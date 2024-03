Bruna busca reeleição e Psol vai de Professor Rafinha a prefeito

Bem cotada nas pesquisas de intenção de voto a prefeito de São Caetano, a vereadora Bruna Biondi, do mandato coletivo Mulheres Por + Direitos (Psol), vai buscar a reeleição à cadeira na Câmara. Na disputa pelo Paço, o partido vai apostar em Professor Rafinha, que dá aulas de física na EME (Escola Municipal de Ensino) Alcina Dantas Feijão. A decisão foi tomada durante reunião realizada no diretório municipal da sigla no sábado.

Em pesquisa divulgada pelo Diário em parceria com o Instituto Paraná Pesquisas, em 8 de março, Bruna aparecia com 4% das intenções de voto para prefeito. Mesmo à frente de nomes como Leandro Prearo (PSD), Daniel Córdoba (PSDB), aliados do prefeito José Auricchio Júnior, e até de Jair Meneguelli, figura histórica do PT em São Caetano, a vereadora estabeleceu a reeleição como prioridade.

“Nesses três anos, nosso mandato foi a linha de frente contra o machismo, a linha de frente da fiscalização, enfrentando as elites políticas e econômicas. Nosso mandato, por exemplo, foi um marco na luta contra a família Klein, que aliciava e estuprava meninas e mulheres da nossa região. É por isso que encaramos o compromisso da reeleição como algo essencial para darmos continuidade à nossa forma de fazer política”, disse Bruna.