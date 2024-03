Filhos da terra. Eles serviram o Exército. E Simões escreveu um livro. Lembrou canteiros e lenhadores... ...leiteiros e oleiros.

Semana Ribeirão Pires

‘A salva de 21 tiros’ (Memória, dia 19). Memória recordou os 21 tiros. Até os anos 1990 lembro que no dia 28 de julho (aniversário da cidade de São Caetano) eram disparados 21 tiros de canhão. Acredito pelo Tiro de Guerra no terreno onde hoje está o Heliópolis na divisa com São Caetano. Como acontecia por volta de seis ou sete horas da manhã, nunca fui assistir. Curiosamente, por mais que procure fotos que registrem esse fato anual pelo aniversário da cidade, eu nunca vi nenhuma. Memória tem algum registro destes 21 tiros? Tem fotos?

Humberto Domingos Pastore - São Caetano

NOTA DA MEMÓRIA – Prezado Humberto. Os registros sobre a salva de 21 tiros em ocasiões especiais das sete cidades foram comuns nas notícias de época, geralmente abrindo os programas de aniversário municipais. Quanto às fotos do ato, “Memória” desconhece. Quem sabe algum leitor tenha e possa fornecer uma foto.

‘Um sítio’ (Memória, dia 19). Que bela foto da carroça em sépia e frutas em evidência!

Alexandre Takara - Santo André

Na sequência da Semana Ribeirão Pires 2024, nosso colaborador, o memorialista Ademar Bertoldo, destaca duas fotos que focalizam jovens da cidade quando serviam o Exército brasileiro.

Aqui estão Antonio Simões e Carlos Bertoldo, ambos nascidos em Ribeirão Pires, descendentes de famílias com raízes locais.

Simões foi o quinto prefeito da cidade. Governou Ribeirão Pires entre 1970 e 1973, depois de ter sido vereador, presidente da Câmara e vice-prefeito. Jovem ainda, participou do movimento autonomista local. Memorialista, escreveu um livro belíssimo, “Etapas evolutivas de Ribeirão Pires”, lançado em 2008.

O livro, Antonio Simões dedica às famílias Simões, Ricco, Cordeiro, Collalilo, Dias e Vaiano, e também “àqueles que lutaram, se dedicaram e fizeram o alicerce deste município nas pessoas dos canteiros, lenhadores, leiteiros e oleiros”.

Já Carlos Bertoldo possui, a exemplo de Antonio Simões, muitos descendentes em Ribeirão Pires. Antonio Carlos, seu filho, é taxista, com ponto em frente ao Hospital Ribeirão Pires.

NO AR

Crédito das fotos 1 e 2 – Acervo: Ademar Bertoldo; reprodução: Claudio Medice

JOVENS SOLDADOS. Antonio Simões com a família. Sentados, seus pais, a parteira Maria Assumpta Rico e Manoel Simões. Na frente, ainda, o menino Miguel Ricco e a jovem Julia, irmã mais nova; ao fundo, Antonieta Ricco (a primeira à esquerda), Erico Rigo, Simões (fardado) e mais dois dos seus irmãos, Justino e Eugênia. No destaque, também fardado, Carlos Bertoldo: eles viveram o cotidiano de Ribeirão Pires e construíram uma bela história de vida.

DIARIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 24 de março de 1994 – ano 36, edição 8655

MANCHETE – Itamar (Franco, presidente da República) inviabiliza acordo com o STF.

O Senado derrubava o aumento de 35% autoconcedido pela Câmara, mas a crise institucional devia se agravar com a decisão do presidente.

O acordo seria a conversão do salário em URV.

NAS RUAS – No Dia Nacional de Protestos, metalúrgicos do ABC paravam a Via Anchieta.

MAUÁ – Feira negocia de cavalos a porcos.

Cerca de 300 pessoas se reuniam todas as segundas-feiras no Centro para trocar, comprar e vender animais de raça e pangarés.

Reportagem: Ademir Matheus Pernias (texto) e Luciano Vicioni (fotos).

CINEMA – Tangará, em Santo André, ganhava mais uma sala com 240 lugares para exibir filmes do circuito comercial. “Mais forte que o desejo” entrava em cartaz.

EM 24 DE MARÇO DE...

1904 – Do correspondente do Estadão em Ribeirão Pires: tenente-coronel Alfredo Flaquer, atendendo a reclamações, mandou proceder a conserto nas estradas; porém, esses reparos estão necessitando outros reparos, os quais foram ordenados pelo intendente e ainda não começaram.

O correspondente concluía: talvez isto fique para as legendas gregas, não Sr. fiscal?

1909 – Instrução pública: foi nomeado o professor substituto Luiz Pereira de Souza para a escola do Rio Grande, em São Bernardo.

1929 - São Caetano Esporte Clube sagrava-se Campeão do Interior ao vencer o Botafogo, de Ribeirão Preto. O título refere-se ao campeonato de 1928.

1979 - Diário, em editorial: o jeito do governo de acabar com a greve.

Metalúrgicos não acatam intervenção.

Passeata de solidariedade é reprimida com violência

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Araras (1871), Cabreúva (1859), Indaiatuba (1859), Ibiúna (1857), Mococa (1871) e Monte Mor (1871).

No Rio Grande do Sul: Arroio Grande, Barra Funda, Candiota, Hulha Negra, Sertão Santana e Westfalia

Em Pernambuco, Orocó.

