A imigração. Maziero e Bertoldo. Benvenutto e Bottacin. Polizon e Zambati.

A criação do núcleo destinado à mão-de-obra importada pelo Império data de fevereiro de 1887. Os trabalhos de medição das terras têm início em dezembro, sob orientação do engenheiro Joaquim Rodrigues Antunes.

Parte do núcleo colonial é estabelecida em terras devolutas e outra parte em terras cedidas gratuitamente ao governo por Francisco de Paula Rodrigues e sua mulher

Duas linhas coloniais são traçadas: a central e a do Pilar Velho, ambas com lotes rurais. Também são abertos lotes urbanos.

Os primeiros imigrantes italianos chegam a Ribeirão Pires em 1888. Vieram de Mirano, Salzano, na Província de Veneza. Famílias cujos descendentes permaneceram em Ribeirão Pires: Maziero, Bertoldo, Benvenutto, Bottacin, Polizon e Zambati.

Estes imigrantes vieram para o Brasil no navio Prata, naufragado no retorno à Itália.

HERANÇA

O atual bairro Colônia leva no nome uma referência ao núcleo colonial ocupado a partir de 1888. E a foto de hoje preservada por Ademar Bertoldo guarda alguns traços dos tempos coloniais.

O time posado é o Clube Atlético Brasil. A data: década de 1950. Estamos, mais ou menos, no número 1.100 da atual Avenida Brasil.

“O ‘calipal’ ao fundo da foto fornecia os eucaliptos para as traves do campo do Brasil” – conta Ademar. “Meus primos eram mais fortes que eu, e não tinham dificuldade em cortar e trazer os eucaliptos”.

NO AR

Crédito da foto 1 – Acervo: Ademar Bertoldo; reprodução: Claudio Medice

CHÃO BATIDO. Campo do CA Brasil a caminho do futuro Centro Cultural Ayrton Senna: o goleiro Ademar, Zé Bodinho, Irineu Maziero, Pedrão. Dante, Jango. Neste espaço funcionou a indústria Zenital. Hoje estamos perto da feira livre das quartas-feiras. Uma academia de ginástica está sendo construída

DIARIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 20 de março de 1994 – ano 36, edição 8652

ESPECIAL – Delegada encara os machões da região.

Loira, olhos verdes, revólver na cintura e outro na bolsa. Este era o perfil da delegada Angela de Andrade Ferreira, responsável pela Delegacia da Mulher de São Bernardo.

Reportagem: Irineu Masiero (texto) e Luciano Vicioni (fotos).

SOCIAL – Comitê Regional de Combate à Fome do Grande ABC distribuiu ontem (19-3-1994) três mil frangos congelados a entidades cadastradas. À frente do Comitê, o padre Rubens Chasseraux, vigário de Vila Palmares.

FUTEBOL – Pela Série A-2 do Campeonato Paulista, ontem (19-3-1994), em Ribeirão Preto, Botafogo 1, São Caetano 1, na estreia do técnico Mario Juliato pelo time do Grande ABC.

EM 21 DE MARÇO DE...

1904 – Câmara Municipal de São Bernardo pedia ao secretário da Agricultura, Luiz Piva, auxílio para reparos na Estrada do Vergueiro, entre a Vila Mariana e a sede do Município, chamada Vila de São Bernardo.

1909 – Governo do Estado anunciava o término dos consertos na mesma Estrada do Vergueiro, entre a Vila de São Bernardo e Rio Grande (hoje sede do Distrito de Riacho Grande).

1944 - Diário Oficial do Estado publicava o parecer 35 da comissão que tratava da Divisão Administrativa e Judiciária do Estado para o quinquênio 1944-8.

Um dos itens previa a elevação do Distrito de São Bernardo a município, com a sua consequente separação de Santo André.

1954 – Zaluar estreava no gol do Corinthians, de Santo André.

Juvenil BAC – Bauru Atlético Clube – jogava na Rua Javari e vence o Flamengo, da Capital, por 8 a 1, com cinco gols de um jovem atacante chamado Pelé.

Fonte: Bauru Ilustrado. O jogo foi uma preliminar do Campeonato Paulista: Juventus x América.

1964 – Entravam em greve os trabalhadores da Porcelana Mauá.

1969 - Prefeitura de Santo André concluía a construção do posto de puericultura de Paranapiacaba.

1979 – Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema organizava pedágios para o recolhimento de contribuições às famílias dos operários em greve.

1984 – Câmara de São Bernardo inaugurava o Auditório Teotônio Vilela, ex-senador, com capacidade para 80 lugares.

HOJE

Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial

Dia Internacional da Síndrome de Down

Dia da Floresta Mundial (ONU)

Dia Mundial da Infância (Unicef)

Dia Mundial da Poesia (Unesco)

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de 33 cidades: Américo Brasiliense, Barão de Antonina, Barra do Turvo, Borborema, Campo Limpo Paulista, Coronel Macedo, Dumont, Estrela do Norte, Francisco Morato, Iperó, Ipeúna, Itapura, Itupeva, Lindóia, Louveira, Mira Estrela, Mombuca, Monções, Narandiba, Nova Independência, Orindiúva, Pindorama, Potirendaba, Rafard, Ribeirão do Sul, Roseira, Santa Clara d’Oeste, Santa Ernestina, Santana da Ponte Pensa, Tarabaí, Teodoro Sampaio, União Paulista e Várzea Paulista.

E mais: Alvorada D’Oeste (RO), Boquim (SE), Brejinho (RN), Indaial (SC), Monte Santo e Tucano (BA) e Telêmaco Borba (PR).

Santo Amadeu de Saboia

21 de março

Nasceu em Tonon, em 1435. Tornou Saboia o “Paraíso dos Pobres”.

Ilustração: Associação do Senhor Jesus (divulgação)