Klara Castanho vence ação contra hospital por quebra de sigilo e deve receber indenização

Segundo informações do colunista Erlan Bastos, do Em Off, Klara Castanho irá receber uma indenização paga pelo Hospital e Maternidade Brasil, da Rede D'Or, após quebra de sigilo profissional por parte de uma enfermeira do local.

Em 2022, Klara engravidou após ser abusada sexualmente durante uma festa. A atriz tomou a decisão de entregar a criança à adoção, seguindo todos os passos legais e necessários, porém, a informação foi vazada por uma enfermeira que fez parte da equipe que acompanhou a artista durante o parto.

Castanho, que atualmente está no elenco do Dança dos Famosos, entrou com um processo contra a equipe médica. Agora, o colunista informou que o desembargador Alberto Gentil de Almeida Pedroso concedeu o direito à Klara de receber uma indenização de 200 mil reais.

A divulgação ilícita por terceiros viola diretamente direitos da personalidade da vítima e causa danos morais, explicou a autoridade, que apontou ainda que a artista usou de instrumentos jurídicos legítimos previstos para sua proteção.

É importante ressaltar que, por ter sido vítima de um estupro, Klara teria o direto de fazer um aborto legal, mas optou por entregar o bebê à adoção, seguindo o que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente.

- A criança merece ser criada por uma família amorosa, disse, na época.