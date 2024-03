Boeing alerta sobre impacto de produção no caixa do 1º tri

O diretor financeiro da Boeing, Brian West, alertou nesta quarta-feira, 20, que os problemas de produção da empresa afetarão seu caixa significativamente no trimestre atual. West, que falou durante teleconferência com analistas, disse que o impacto para a fabricante de aviões norte-americana no primeiro trimestre será de US$ 4 bilhões a US$ 4,5 bilhões, maior do que se projetava anteriormente.

Analistas tinham previsto que a Boeing apresentaria fluxo de caixa negativo de cerca de US$ 1 bilhão neste trimestre, segundo a FactSet. Para todo o ano de 2024, o consenso era de caixa positivo, em torno de US$ 5 bilhões.

Às 9h40 (de Brasília), a ação da Boeing caía 1,9% nos negócios do pré-mercado em Nova York.

*Com informações da Dow Jones Newswires